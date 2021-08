Wettbewerb der Bilder: Die schönsten Fotos des Jahres gekürt

SiegerInnen des Landespreises der Wiener BerufsfotografInnen und des Landesnachwuchswettbewerbes wurden geehrt

Wien (OTS) - 19.08.2021 - Gestern fand, im Rahmen des Fotofestival La Gacilly in Baden bei Wien, die Verleihung der Landespreise an die BerufsfotografInnen Wien durch die Landesinnung Wien der BerufsfotografInnen statt. In insgesamt zehn Kategorien, eingeteilt in die Sparten Mensch und Technik, wurden die zehn besten Bilder des Jahres 2020 von einer Fachjury ausgewählt.

„Heute stehen die Wiener Berufsfotografinnen und -fotografen bewusst selbst im Fokus. Einmal im Jahr wollen wir ihnen mit diesem Preis die Chance geben, ihre Kreativität und ihr Können in verschiedenen Kategorien unter Beweis zu stellen. Dass die Berufsfotografie sehr vielseitig und innovativ ist, haben wir auch bei den über 750 Einreichungen gesehen“, so Mag. Ulrich Schnarr, Wiener Landesinnungsmeister der BerufsfotografInnen, und führt weiter aus „Wir gratulieren den Gewinnerinnen und Gewinnern herzlich! Großartig ist, dass alle trotz des Wettkampfes, die Arbeit der anderen so schätzen.“

Die Gewinnerinnen und Gewinner des heurigen Landespreises der Wiener BerufsfotografInnen 2020 sind (in Klammer die jeweilige Unterkategorie):

Kategorie MENSCH: Sima Prodinger-Soltanian (Portrait), DI Marko Kovic (Akt), Mario Pernkopf (Business/ Fashion/Style), Martina Föls (Hochzeit) und Sunla Mahn (Baby/Kind/Familie).





Kategorie TECHNIK: David Capellari (Architektur), Cliff Kapatais (Food), Grzegorz Lenart (Industrie), DI(FH) Martin Jager (Produkt) und Nobert Walter Wabnig (Landschaft/Tourismus)

Die Jury bestand aus Mag.a Bettina Leidl, Direktorin des Kunst Haus Wien, Dr. Hans Petschar, Direktor der Sammlung Bildarchiv und Grafiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek und Mag. Ulrich Schnarr. Dank gebührt dem WIFI Wien für die Unterstützung dieses Wettbewerbs. Teilnahmeberechtigt an dem Wettbewerb waren alle Wiener Berufsfotografinnen und Berufsfotografen mit aufrechter Gewerbeberechtigung und Personen mit einem aufrechten Dienstverhältnis in einem gewerblichen Fotografenbetrieb in Wien.

Durchblicke – Einblicke – Perspektiven – Architekturfotografie in Schwarz/Weiß

Ebenfalls im Zuge des Fotofestival La Gacilly wurden den SiegerInnen des Landesnachwuchswettbewerbs Ihre Preise übergeben. Teilnahmeberechtigt an dem Wettbewerb der Landesinnung Wien waren alle Wiener Fotografie-Lehrlinge sowie JungfotografInnen bis inklusive Jahrgang 1993. Der Wettbewerb stand unter dem Thema „Durchblicke – Einblicke – Perspektiven – Architekturfotografie in Schwarz/Weiß“. In der Kategorie Fotografie-Lehrling siegte Herr Christopher Dunker. In der Kategorie JungfotografInnen konnte Jakob Huger mit seinen Fotos überzeugen und somit den 1. Platz belegen.

Im Anschluss an die Preisverleihung erfolgte durch die Landesinnung Wien die Übergabe eines neuen Objektivs an die Berufsschule für Chemie, Grafik und gestaltende Berufe, welches durch Herrn Direktor Gerald Ammer sowie Berufsschullehrer Herrn Markus Ziegelwanger dankend übernommen wurde. Die Landesinnung freut sich dadurch einen Beitrag zur Ausbildung zukünftiger FotografInnen leisten zu können.

Weitere Informationen, die Siegerfotos und die Gesamtplatzierungen finden Sie auf der Seite der Landesinnung der BerufsfotografInnen Wien: Wettbewerb der Bilder

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Presse und Newsroom

Tara Bichler

01 51450 1518

tara.bichler @ wkw.at

news.wko.at