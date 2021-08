BioCheck Inc erwirbt DRG International Inc, ein führendes IVD-Unternehmen

South San Francisco, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Transformative Vereinbarung erweitert IVD-Entwicklungs-, Herstellungs- und Vertriebskanal für neuartige ELISA- und Chemilumineszenz- Immunoassay-Plattformen erheblich

BioCheck, Inc.hat die Übernahme von DRG International, einem führenden Hersteller von ELISAs für die klinische Diagnostik und Forschung mit Vertriebspartnern in über 110 Ländern, bekannt gegeben. DRG ist auch der Hersteller des DRG:HYBRiD-XL®, eines vollautomatischen Analysators für Immunoassays und klinische Chemie. DRG International, Inc. arbeitet in Übereinstimmung mit der FDA 21 CFR 820 Quality System Regulation sowie der ISO 13485:2016 und dem MDSAP (Medical Device Single Audit Program) des TÜV Rheinland.

Roy Paxton Yih, CEO von BioCheck, Inc., sagte: "Der DRG:HYBRiD-XL® und die neue automatisierte Chemilumineszenz-Plattform (ACL-Plattform) von BioCheck werden es uns ermöglichen, die Verfügbarkeit von optimierten, zuverlässigen und genauen fortschrittlichen klinischen und Forschungsdiagnosetests für neurologische Störungen und andere Krankheiten zu beschleunigen. Durch die Nutzung der Testentwicklungskapazitäten von BioCheck und des Entwicklungszentrums von DRG sind die beiden Unternehmen gut positioniert, um die Verfügbarkeit aktueller Tests schnell zu erhöhen und neue IVD-Tests für verschiedene Krankheiten zu entwickeln, und zwar weltweit in über 110 Ländern."

Globale IVD-Diagnostik Markt Nachrichten von "Forschung und Märkte Veröffentlichung" 8. Juni 2021

"Bei einem geschätzten Wert von über 72,02 Mrd. USD im Jahr 2019 wird der globale Markt für In-vitro-Diagnostika (IVD) voraussichtlich mit einer CAGR von 4,1 % wachsen und im Prognosejahr 2020-2030 einen Wert von über 112,05 Mrd. USD erreichen.

"Die In-vitro-Diagnostik erfreut sich im Gesundheitswesen aufgrund ihrer Wirksamkeit bei der Diagnose zahlreicher medizinischer Erkrankungen wie Infektionskrankheiten, Herzerkrankungen, Krebs und nephrologischen Störungen großer Beliebtheit.

Der Anstieg der Zahl der In-vitro-Diagnosetests auf der ganzen Welt aufgrund der Zunahme von Infektionskrankheiten und chronischen Erkrankungen treibt das Wachstum des IVD-Marktes voran. Darüber hinaus hat die Zunahme der geriatrischen Bevölkerung, die anfällig für immunologische Störungen ist, das Wachstum des Marktes weltweit vorangetrieben."

Yih fügte hinzu: "Wir freuen uns darauf, die hochtalentierten Mitglieder des DRG-Teams willkommen zu heißen, die zusätzliche F&E-Kapazitäten und Produktionsstärke zu BioCheck bringen und dazu beitragen, unser IVD-Geschäft in Klinik und Forschung weiter zu verbessern."

Informationen zu BioCheck, Inc.

Seit 1997 beschäftigt sich BioCheck, Inc. mit der Entwicklung und Herstellung hochwertiger In-vitro-Diagnostik-Testsätze für die weltweiten biomedizinischen, pharmazeutischen und wissenschaftlichen Forschungsmärkte unter cGMP- und ISO 13485-Standards. BioCheck vermarktet die (automatisierte Chemilumineszenz-Plattform (ACL-Plattform)) und die dazugehörigen COVID-19- und andere Zytokin-, Stoffwechsel- und kardiovaskuläre Testkits, die eine bequeme, sofortige und genaue Diagnose von Krankheitsmarkern mit einem Tischgerät ermöglichen. BioCheck wird von den erfahrenen Biotech-Investoren Emerging Technology Partners finanziert. www.biocheckinc.com

