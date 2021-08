KlimaTicket Now in sämtlichen Zügen der ÖBB gültig

Wien (OTS) - Die ÖBB begrüßen das heute präsentierte KlimaTicket Now als wichtigen Schritt zur Stärkung des öffentlichen Verkehrs in Österreich. Es ist unumstritten, dass die Bahn einer der wichtigsten Hebel für mehr Klimaschutz ist. Mit dem neuen Ticket kommt ein Angebot hinzu, um Bahnfahren noch attraktiver zu machen.

„Mit Beginn der Gültigkeitsdauer ist das KlimaTicket in allen Zügen der ÖBB gültig“, stellt Robert Lechner, Leiter der ÖBB Konzernkommunikation, klar. Basis dafür ist insbesondere das entsprechende KlimaTicket-Gesetz sowie eine ergänzende Verordnung des BMK.



