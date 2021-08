Lieferando-Arbeitsverträge weiter befristet: Kritik an „österreichischer Extrawurst“

Gewerkschaft vida fordert Umsetzung der Konzern-Ankündigung: Beschäftigte brauchen mehr unbefristete Sicherheit bei ihrer Lebensplanung

Wien (OTS) - Der Essenslieferdienst Lieferando bietet seinen rund 10.000 FahrradkurierInnen sowie BerufsneueinsteigerInnen jetzt unbefristete Arbeitsverträge an, teilte das Unternehmen des niederländischen Branchenriesen Just Eat Takeaway vergangene Woche der Deutschen Presseagentur mit. „Nicht jedoch in Österreich. Hier ticken die Uhren noch anders“, sagt Alfred Spiegl, Sekretär im Fachbereich Straße in der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida. Die Geschäftsführung von Lieferando Österreich habe dem Betriebsrat auf Nachfrage lediglich mitgeteilt, dass sie dazu keine Informationen aus der Konzernzentrale habe und keine Veränderung bei den bisherigen auf ein Jahr befristeten Arbeitsverträgen plane.

„Es ist erstaunlich, dass der Österreich-Ableger von Lieferando hier die Extrawurst spielt und die veröffentlichte Konzernpolitik, dass damit ein neuer Branchenstandard gesetzt werden soll, ignoriert“, kritisiert Spiegl. Die Gewerkschaft vida fordert die Möglichkeit auf unbefristete Arbeitsverträge auch für die rund 1.800 Lieferando-FahrradbotInnen in Österreich ein, da den Beschäftigten daraus klar mehr Sicherheit entstehen würde.

„Damit hätten die Beschäftigten mehr Gewissheit für ihre Lebensplanung und wüssten, ob sie auch in einem Jahr noch Geld zum Bezahlen ihrer Miete und anderer Lebenserhaltungskosten verdienen würden“, so der vida-Gewerkschafter. Zudem müsse auch dem Unternehmen klar sein, dass befristetet Dienstverhältnisse nicht ewig verlängerbar seien: „Laut österreichischem Recht gelten befristete Dienstverhältnisse, die mehrmals verlängert wurden, als verbotene Kettenarbeitsverträge, die vor dem Arbeitsgericht eingeklagt werden können. Bei Verdacht steht die Gewerkschaft vida Betroffenen bei der Prüfung ihrer Verträge gerne unterstützend zur Seite“, betont Spiegl.

