ÖAMTC: Kein Ende des Urlauberreiseverkehrs in Sicht

Schwerpunkte Tauernstrecke in Salzburg und Kärnten sowie Tiroler Fernpassstrecke

Wien (OTS) - Auch an diesem Wochenende werden nach Erfahrung der ÖAMTC-Experten die Staus auf den wichtigen Nord-Süd-Verbindungen nicht weniger werden. Vor allem wird die Rückreise Richtung Norden ab Samstagmittag und auch am Sonntag deutlich zunehmen. An zahlreichen Grenzen sind stundenlange Wartzeiten zu befürchten.

Die zwei Stauschwerpunkte werden laut ÖAMTC in beiden Richtungen einerseits die Tauernstrecke (Verbindung München (A8) – Salzburg (A1/A10) – Villach – Karawankentunnel (A11)) und andererseits die Fernpassstrecke (Verbindung Füssen in Bayern – Nassereith (B179) – Imst (B189)) sein. Lange Grenzwartezeiten sind vor dem Karawankentunnel in beiden Richtungen und zeitweise auch am Loiblpass einzuplanen. Vor den Grenzen Walserberg, Kufstein und Suben, vor Spielfeld und bei Nickelsdorf werden Autofahrer ebenfalls Geduld beweisen müssen.

Besonders an den slowenisch-kroatischen Grenzen Gruskovje/Macelj und Dragonja/Buje Kastel werden die Wartezeiten mehrere Stunden betragen.

SERVICE: Aktuelle Verkehrsinformationen, verkehrsmittelübergreifender Routenplaner, Wochenendprognose und Staukalender gibt es unter www.oeamtc.at/verkehrsservice. Wichtige Informationen für Auslandsreisen sind auf der ÖAMTC–Homepage unter www.oeamtc.at/urlaubsservice zusammengefasst.

