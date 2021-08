IMMO-CONTRACT GOLF CHARITY TROPHY 2021

Entspanntes Networking, gelungenes Spiel und ein Spendengedanke, der vereint!

Wien (OTS) - Eigentlich sollten wir dieses Jahr 10 jähriges Jubiläum unserer IMMO-CONTRACT Golf Charity Trophy feiern. Eigentlich – und dann kam Corona und sämtliche Events wurden für ein Jahr in Urlaub geschickt. Darum dürfen wir dieses Jahr stolz zum 9. Mal zum „Spenden und Spielen für die gute Sache“, am 3. September im Schloss Schönborn, laden. Ein Jahr ohne Veranstaltung bedeutet auch ein Jahr deutlich reduzierter Spendeneingänge bei den Organisationen, die unserer Hilfe so sehr bedürfen. So konnte aufgrund des großartigen Spendenerfolgs bei unserer letzten Veranstaltung im Jahr 2019 der beachtliche Betrag von € 20.600,- an Frau GF Anita Kienesberger von der Österreichischen Kinder-Krebs-Hilfe übergeben werden.

Wir hoffen natürlich, dieses Ergebnis auch im „fast“ Jubiläumsjahr zu erreichen, wenn nicht zu übertreffen und darum haben wir uns entschieden, die Beiträge und Erlöse in diesem Jahr nicht ausschließlich der „Österreichischen Kinder-Krebs-Hilfe“ zugutekommen lassen, sondern einen Teil den Roten Nasen Clowndoctors widmen.

Alle Sponsorenbeiträge und Einzelspenden werden der „Österreichischen Kinder-Krebs-Hilfe“ gewidmet, die Erlöse der Tombola kommen den Roten Nasen Clowndoctors zugute.

Somit wollen wir Menschen helfen, die wirklich Hilfe benötigen!

Wenn es möglich ist mit einem vergleichbar geringen finanziellen Einsatz so viel Freude zu schenken, sollte man diese Gelegenheit wahrnehmen, darum freuen wir uns auch dieses Jahr zahlreiche engagierte Teilnehmer begrüßen zu dürfen, zum gemeinsamen Spiel, Austausch und Feiern.

Das Schönste am gemeinsamen Tag ist allerdings immer wieder die Einsatzbereitschaft und Spendenfreude aller Beteiligten. Dafür, im Namen der Kinder, ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer und vor allem an alle unseren großzügigen Spender.

Zusammen kann man mehr bewegen!

IMMO-CONTRACT dankt allen Partnern & Sponsoren für ihre großzügige Unterstützung.

Insbesondere: ADOMO Holding GmbH, Architekten Soyka/Silber/Soyka ZT GmbH, AURA WohnungseigentumsgesmbH, Baustoffhandlung A. Sochor & Co GmbH, Dachappartement GmbH, DE ARNOLDI GmbH, Donauhof Zwentendorf, Festspiele Stockerau, Hazet Bauunternehmen GmbH, Herztraum Immobilien GmbH, HUDEJ Zinshäuser Wien GmbH, IC Hausverwaltung GmbH, IVV Immobilien Verkauf und Vermietungs GmbH, Klein& Klein Immobilienmanagement GmbH, Macro Group Handels GmbH ETSAN, Michael Herf GmbH, Mixfix Fassadensysteme Handels GmbH, Nikolaus Schmidt GmbH, OHL-Immobilientreuhand GmbH, OPTIMAL BAU GMBH, Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG, PHH Rechtsanwälte, P. Kornherr Immobilien GmbH, PLENUS Immobilien GmbH, Ruggenthaler, Rest & Borsky Rechtsanwälte OG, Simply Golf, SVÜ Sachverständigen Büro DI Ühlein, Volksbank Wien AG, 3SI Immogroup GmbH

