Edenred Österreich setzt für Expansion auf höchste Qualität und Expertise

Edenred holt Vollprofis in leitende Funktionen

Wien (OTS) - Edenred, der führende Anbieter von Mitarbeiter-Incentives in Form von digitalen Gutscheinkarten, erweitert sein Experten-Team. Stefanie Kukacka-Moser (44) ist seit August 2021 Leiterin des Kunden- und Partner-Service. Martin Tille (51) leitet seit April die Abteilung Verkauf und Partner-Akquise. Damit starten zwei Vollprofis mit jahrzehntelanger Berufserfahrung bei Edenred Österreich durch.

Edenred Österreich hat in den nächsten Jahren viel vor: Das Unternehmen will in der Arbeitswelt mehr Bewusstsein für die Relevanz von Mitarbeiter-Incentives schaffen und die Digitalisierung vorantreiben. „Dafür braucht es engagierte, dynamische und höchst kompetente Mitarbeiter“, ist Edenred-Geschäftsführer Christoph Monschein überzeugt. Mit August startete Stefanie Kukacka-Moser als Customer Service & Operations Director durch. Martin Tille ist seit April Sales & Merchants Director. Während das Team um Tille die Akquise neuer Kundinnen und Partnerinnen verantwortet, wird Kukacka-Moser die reibungslose Abwicklung und Zufriedenheit ebendieser gewährleisten.

„Ich freue mich sehr, zwei Top-Experten in Schlüsselpositionen an Bord zu haben. Den Mehrwert unserer Mitarbeiter-Incentives möchten wir Unternehmen und Arbeitnehmern in ganz Österreich zukommen lassen. In diesem Bereich liegt enormes Wachstumspotenzial. Mit dem Know-how von Stefanie und Martin werden wir hier viel bewegen“, freut sich Monschein über die beiden Neuzugänge.

Profi aus der Payment-Branche für höchste Qualität im Kundenservice

Stefanie Kukacka-Moser war insgesamt 16 Jahre lang in der Payment-Branche tätig und bringt damit einschlägiges Know-how bei Edenred ein. In ihrer neuen Position als Customer Service & Operations Director zeichnet die gebürtige Wienerin für die Sicherstellung der Kunden- und Partnerzufriedenheit des stetig wachsenden Kundenstamms und Partner-Netzwerkes verantwortlich. Dabei liegt ihr Hauptaugenmerk künftig auf der Aufrechterhaltung der hohen Qualitätsstandards im Kunden- und Partnerservice und weiteren Optimierungen des Kundenerlebnisses bei Edenred.

Kukacka-Moser absolvierte ein Betriebswirtschaftsstudium an der Wirtschaftsuniversität Wien. Es folgten zahlreiche Weiterbildungen, darunter auch eine Ausbildung zur Akademischen Marketing- und Werbekauffrau sowie ein berufsbegleitendes Studium der Medienwirtschaft. Berufliche Stationen vor Edenred waren unter anderem Marketingleiterin bei Diners Club und HiT FM Privatradio und Senior Product Managerin bei der Verlagsgruppe News. Zuletzt war sie mehr als zehn Jahre für den Finanzdienstleister Payone in unterschiedlichen Positionen tätig, unter anderem fungierte sie dort als Prokuristin. Kukacka-Moser bringt insgesamt 18 Jahre Führungserfahrung mit.

„Das Thema Kundenbeziehung begleitet mich bereits meine gesamte berufliche Laufbahn. Es ist aus meiner Sicht der wichtigste Treiber für den Unternehmenserfolg. Ich freue mich sehr, meinen Erfahrungsschatz im dynamischen Edenred-Team einzubringen und Edenred Österreich gemeinsam weiterzuentwickeln“, sagt Stefanie Kukacka-Moser.

Vom Lehrling bis zum Hoteldirektor

Martin Tille ist gelernter Koch und Kellner und absolvierte das Internationale Tourismus Management Kolleg in Krems. Nach einer erfolgreichen Karriere als Key Account Manager im Bereich neuer Payment-Methoden sowie internationaler Business Development Manager im Bereich POS-Lösungen bei Global Blue, einem weltweit agierenden Mehrwertsteuerrückerstattungsunternehmen, war Tille zuletzt als Vertriebsleiter tätig.

Sein Hauptziel bei Edenred ist das weitere Wachstum des Kundenstamms und des Partner-Netzwerkes. Dabei arbeitet Tille eng mit Kukacka-Moser zusammen: Gemeinsam sorgen sie für die Sicherstellung der Kunden- und Partnerzufriedenheit, entsprechende Prozessoptimierungen sowie das Vorantreiben der weiteren Digitalisierung in diesem Bereich.

„Ich bin überzeugt, dass wir Edenred gemeinsam und als starkes Team in eine digitale Zukunft führen werden und unsere Service noch weiter ausbauen. Auf die kommenden Aufgaben und Herausforderungen und all die spannenden Entwicklungen in dieser zukunftsträchtigen Branche freue ich mich daher immens“, so Martin Tille zur neuen Position.

