Vielfältiges Immobilienportfolio: WINEGG stellt 49 Eigentumswohnungen in Simmering fertig

Wien (OTS) - Der Immobilienentwickler WINEGG stellte mit August ein weiteres Neubauprojekt erfolgreich fertig. Die Schlüssel für die 49 Eigentumswohnungen in der Hugogasse 8 wurden nun an die Käufer übergeben.

Man hört es immer wieder: Die Corona Krise, gut gebuchte Bauunternehmen und die steigenden Baukosten verzögern so manche Fertigstellung von Immobilienprojekten. Das Team der WINEGG Realitäten arbeitet laufend daran, diesen Trends entgegenzuwirken – und das mit Erfolg: Mit der Fertigstellung des Projekts in der Hugogasse 8 konnte auch dieses Objekt planmäßig übergeben werden. Das Wohnbauprojekt in Wien Simmering ist bereits der zweite hochwertige Neubau, den der Immobilienentwickler diesen August – ganz nach Plan - finalisieren konnte. Die 49 Eigentumswohnungen sind bereits voll verwertet und wurden nun an die Käufer übergeben.

„Wir sind sehr glücklich und stolz, diesen hochwertigen Lebensraum an unsere Kunden übergeben zu können. Es ist vor allem der nachhaltigen Konzeption in der Projektentwicklung zu verdanken, dass wir diesen Monat sogar zwei Objekte erfolgreich fertigstellen konnten.“, zeigt sich Hannes Speiser, Prokurist bei WINEGG, erfreut. „Ich möchte mich bei dem Bauunternehmen Karl Seidl, dem gesamten Team der WINEGG, sowie bei allen weiteren Projektbeteiligten für die gute Zusammenarbeit, sowie für die hervorragende Ausführungsqualität bedanken.“, so Speiser weiter.

Das Wohnprojekt im 11. Wiener Gemeindebezirk ist sowohl zur Eigennutzung als auch als Vorsorgeobjekt geeignet und gilt als ideal für Großstädter, sowie Familien, die ein Leben in der Stadt mit Grünbezug suchen. Die Zwei- bis Vierzimmerwohnungen in der Hugogasse 8 verfügen über Größen von 36 bis 93 Quadratmeter und großzügige Freiflächen wie Balkone, Terrassen oder Eigengärten.

Erstklassige Ausstattung und ein modernes Design

Dem hohen Anspruch, den sich der Immobilienentwickler bei der Umsetzung von Projekten gesetzt hat, wird auch bei diesem Neubau Rechnung getragen. Der Wohnbau besticht mit einer hochwertigen Ausstattung: Markensanitärprodukte, Einbauwannen und bodenebene Duschen sorgen für eine edle Optik. Der Echtholzparkettboden in allen Wohnungen, sowie die bodentiefen Fenster mit flexiblem Sonnenschutz schaffen eine einzigartige Wohlfühlatmosphäre.

Über WINEGG

Seit über 20 Jahren ist die WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Das Kerngeschäft war in den Anfangsjahren das Zinshaus, doch in den letzten Jahren wurde auch das Bauträgergeschäft im Neubau forciert. Die Immobilien der WINEGG bestechen durch eine hervorragende Mikrolage sowie eine hochwertige Ausführung und – speziell im Neubau – eine nachhaltige Konzeptionierung, beispielsweise in Form von kompakten, flexiblen Grundrissen.

Bildmaterial

Die Verwendung der Bilder ist für redaktionelle Zwecke bei Nennung des Fotocredits „©Stefan Seelig - leofilm productions“ honorarfrei.

