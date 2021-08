UEFA Europa League Qualifikation auf PULS 24: NS Mura vs. Sturm Graz am Donnerstag um 19:45 Uhr live

PULS 24 überträgt das Hinspiel in der letzten Play-off Runde zur UEFA Europa League zwischen Sturm Graz und dem slowenischen Vertreter NS Mura am Donnerstag um 19:45 Uhr live.

Wien (OTS) - Der SK Sturm schwebt nach drei Siegen aus drei Spielen in der nationalen Meisterschaft auf der Erfolgswelle. Bereits am Donnerstag hat die Mannschaft von Christian Ilzer die Möglichkeit auch auf dem europäischen Parkett nachzulegen und einen weiteren Schritt in Richtung Gruppenphase der UEFA Europa League zu machen. Als letzte Hürde vor dem großen Ziel geht es gegen den slowenischen Vertreter NS Mura, der sich zuletzt gegen den litauischen Meister Zalgiris Vilnius knapp durchsetzen konnte. PULS 24 übertragt das Spiel am Donnerstag um 19:45 Uhr live und exklusiv im österreichischen Free-TV.

PULS 24 SPORT-Team:

Moderation/Kommentar: Florian Knöchl, Experte & Co-Kommentator: Johnny Ertl

Field Reporter: Phillip Hajszan



UEFA Europa League Qualifikation: NS Mura vs. Sturm Graz

Am Donnerstag um 19:45 Uhr live und exklusiv auf PULS 24



Die UEFA Europa League Qualifikation live auf PULS 24 HD sowie im PULS 24 Livestream, in der ZAPPN App und auf puls24.at



