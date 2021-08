SPÖ-Deutsch: Schulen öffnen in zweieinhalb Wochen – Türkis-grünes Chaos und mangelhafte Vorbereitung gefährden sicheren Schulstart

Wien (OTS/SK) - Seit Wochen warnt die SPÖ die türkis-grüne Bundesregierung vehement davor, den Sommer in Sachen Corona-Vorbereitung schon wieder zu verschlafen. „Die jüngsten Aussagen von Mückstein und Faßmanns mangelhafte Vorbereitung der Schulen auf den Herbst sind ein Alarmsignal. Während die Corona-Infektionen kontinuierlich steigen, taumelt die Regierung planlos in den Herbst“, sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch heute, Dienstag. Er fordert die Regierung auf, „angesichts der Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante, die Sommerferien zu beenden und endlich wieder in den Arbeitsmodus zu wechseln“. Denn: „Die Schulen öffnen in zweieinhalb Wochen ihre Tore. Und noch immer warten die Lehrer*innen, Eltern und Schüler*innen auf eine zentrale Verordnung aus dem Bildungsministerium für einen geregelten Schulalltag“, kritisiert Deutsch. „Nur auf Basis von Pressekonferenzen können sich Schulen unmöglich auf einen sicheren Schulstart vorbereiten“, so Deutsch, der sich fragt, was Mückstein und Faßmann den ganzen Sommer über getan haben. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Es muss endlich alles für sichere Schulen getan werden. Der türkis-grüne Chancen- und Bildungsraub durch Schul-Lockdowns darf sich im Herbst nicht wiederholen!“ ****

Dass sich das „Management by Chaos“ der Bundesregierung nach eineinhalb Jahren Corona-Pandemie nahtlos fortsetzt, bezeichnet Deutsch als „inakzeptabel“. „Mir kommt vor, die grüne Hand weiß nicht was die türkise tut – und umgekehrt“, sagt Deutsch über die offensichtlich fehlende Kommunikation, die Pannen in der Planung und die häufigen Schuldzuweisungen in der Regierung. Während etwa der Gesundheitsminister im Fernsehinterview beginnt „darüber nachzudenken, wie wir zu einem sicheren Herbst kommen“, lässt der Bildungsminister die Schulen warten, indem er wichtige Verordnungen, wie jene zur Präsenzpflicht, erst kurz vor Schulstart veröffentlicht. „So kann es nicht weitergehen, meine Herren!“, sagt Deutsch.

„Die Kinder und Jugendlichen brauchen offene Schulen, um zu lernen, ihre Freund*innen zu treffen und sich austauschen zu können“, so Deutsch. „Die Regierung muss endlich ihr Corona-Chaos beenden und für Planungssicherheit an Schulen sorgen!“ (Schluss) ls/lp

