klimaaktiv Auszeichnung für 60 Gebäude in Kärnten

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler prämiert 60 Kärntner Projekte für klimafreundliches und zukunftsfähiges Bauen und Sanieren

Wien (OTS) - Im Rahmen einer Auszeichnungsveranstaltung am Montag, den 16.08.2021 zeichnete Klimaschutzministerin Leonore Gewessler in Klagenfurt insgesamt 13 fertiggestellte und 45 geplante Bauprojekte aus Kärnten für energieeffiziente und ökologische Bauweise nach klimaaktiv Standard des Klimaschutzministeriums (BMK) aus.

„Die Klimakrise ist die große Frage unserer Zeit und der Gebäudebereich einer der wesentlichen Hebel für eine wirksame Antwort: mehr Klimaschutz. Jedes einzelne klimaaktiv-Bauprojekt in Österreich, egal ob Sanierung oder Neubau, zeigt uns, dass Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz und Klimaschutz bestens zusammenpassen. Klimafreundlich sanierte und errichtete Gebäude tragen dazu bei, den Energie- und Ressourcenverbrauch signifikant zu senken – ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Die nach klimaaktiv Standard geplanten und fertiggestellten Projekte stehen beispielgebend dafür und machen deutlich, wie klimaschutz-optimiertes Bauen und Sanieren gelingen kann“, gratuliert Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

klimaaktiv Vorzeigegebäude aus allen Gebäudekategorien

Von der Sanierung eines Kindergartens bis zum Neubau von Wohnhausanlagen oder einer Feuerwehrschule: die ausgezeichneten Gebäude erfüllen allesamt die strengen Kriterien des klimaaktiv Gebäudestandards. An 10 der prämierten Projekte wurde die klimaaktiv Plakette in Gold verliehen. Sie entsprechen damit höchsten Anforderungen in Sachen Energieeffizienz, nachhaltiger Planung und Ausführung, Baustoffe und Konstruktion sowie Komfort und Raumluftqualität. Darüber hinaus erreichten 3 Gebäude den klimaaktiv Silber-Standard.

Wer bereits in der frühen Planungsphase auf bestimmte Qualitätskriterien achtet, kann das Kosten-Nutzen-Verhältnis des Bauvorhabens optimieren. Daher wurden 45 Bauprojekte – und damit die mit Abstand überwiegende Zahl – dafür ausgezeichnet, dass sie nach klimaaktiv Kriterien geplant wurden (Planungsdeklaration). Nähere Informationen zu allen Gebäuden finden Sie in der Beilage.

Die seit 1.1.2021 gültigen Richtlinien der Kärntner Wohnbauförderung bieten erhöhte Förderungen für klimaaktiv Gebäude im Neubau sowohl für den gemeinnützigen als auch privaten Wohnbau. Für alle Fragen zur klimaaktiv Gebäudedeklaration und -bewertung steht in Kärnten die Ressourcen Management Agentur GmbH im Auftrag des Klimaschutzministeriums zur Verfügung.

Hohe Standards für klima- und umweltschonendes Bauen

Der klimaaktiv Gebäudestandard des Klimaschutzministeriums ist das europaweit erfolgreichste und gleichzeitig anspruchsvollste Gütesiegel für nachhaltiges Bauen, denn er definiert die im internationalen Vergleich strengsten Anforderungen im Bereich Energieeffizienz. Er ist somit ein idealer Leitfaden, um klimafreundliches, ökologisches und behagliches Wohnen sowie Arbeiten zu garantieren. Alle Kriterienkataloge sind nach einem 1.000-Punkte-System aufgebaut, anhand dessen die Gebäude rasch bewertet und verglichen werden können. Die Bewertung der Neubauten bzw. Sanierungen nach dem klimaaktiv Kriterienkatalog erfolgt mit Bronze, Silber und Gold in drei Qualitätsstufen.

Über 1.100 Gebäude wurden bis dato in Österreich nach den strengen Kriterien des klimaaktiv Gebäudestandards bewertet und deklariert. Die Vorzeigebeispiele für klimaschonendes Bauen und Sanieren werden in der öffentlich zugänglichen klimaaktiv Gebäudedatenbank vorgestellt: klimaaktiv-gebaut.at

Über klimaaktiv

klimaaktiv ist die Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK). Mit der Entwicklung und Bereitstellung von Qualitätsstandards, der Aus- und Weiterbildung von Profis, mit Beratung, Information und einem großen Partnernetzwerk ergänzt klimaaktiv die Klimaschutzförderungen und -vorschriften. Erfahren Sie mehr über die Ziele, Aktivitäten und Akteure: klimaaktiv.at

Fotos der Auszeichnungsveranstaltung und der Ausgezeichneten

www.apa-fotoservice.at/galerie/26060

Weiterführende Links

klimaaktiv Programm Bauen & Sanieren: klimaaktiv.at/bauen-sanieren

Rückfragen & Kontakt:

BM für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

Theresa Gral, MA

Pressesprecherin der Bundesministerin

+43 1 71162-658114

theresa.gral @ bmk.gv.at

https://www.bmk.gv.at