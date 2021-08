FPÖ Oberösterreich: Ehemaliger Landesparteiobmann NAbg. a. D. Lutz Weinzinger verstorben

Linz (OTS) - „Es ist unsere traurige Pflicht das Ableben des langjährigen FPÖ-Landesparteiobmannes NAbg. a. D. Lutz Weinzinger bekannt zu geben. Mit dem Tod von Lutz Weinzinger verliert die FPÖ Oberösterreich einen treuen Mitstreiter und ich persönlich einen väterlichen Freund und politischen Weggefährten“, so der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner. „Unser Mitgefühl in diesen Stunden gehören seiner Ehefrau Traudi, seinem Sohn Erhard und der Familie sowie seinen Freunden.“ *****

Geboren wurde Weinzinger am 20. Jänner 1943, brach nach dem plötzlichen Tod des Vaters im Jahr 1976 sein Studium der Geschichte ab, um die Steuerberatungskanzlei in Schärding zu übernehmen. Bereits in seiner Studienzeit engagierte sich Weinzinger beim Ring Freiheitlicher Studenten und trat der FPÖ im Jahr 1969 bei. Von 1976 bis zum Jahr 2002 war Weinzinger Bezirksparteiobmann der FPÖ Schärding. Von 1991 bis zum Jahr 2003 war Weinzinger Abgeordneter zum oberösterreichischen Landtag, ab 2003 bis 2006 Klubobmann der FPÖ im Landtag. Im Jahr 2005 übernahm Weinzinger als geschäftsführender Landesparteiobmann die Agenden von Günther Steinkellner. Ab 2006 bis zum Jahr 2010 war der Schärdinger Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, nach der Nationalratswahl im Jahr 2006 bis zum Oktober 2010 war Weinzinger Abgeordneter zum Nationalrat und unter anderem Finanzsprecher des FPÖ-Parlamentsklubs. Ab dem Jahr 2007 war der FPÖ-Politiker Bundesparteiobmann-Stellvertreter der FPÖ, Mitglied des Bundesparteipräsidiums und des Bundesparteivorstandes der Freiheitlichen. Im freiheitlichen Parlamentsklub war Lutz Weinzinger ab Oktober 2008 Klubobmann-Stellvertreter.

„Lutz Weinzinger hat freiheitliche Werte vorgelebt. Unter seiner Führung wurde nach den schwierigen Zeiten der frühen 2000-er Jahre der Grundstein für ein Wiedererstarken der freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft gelegt. Ihm habe ich es zu verdanken, dass ich eine erfolgreiche, starke und hoch motivierte Landesgruppe übernehmen durfte und ich habe im politischen Handwerk viel von ihm lernen dürfen. Seine Freundschaft, sein Vertrauen in mich und seine zutiefst patriotische Einstellung haben mich geprägt. Tradition und Brauchtum als Teil unserer Heimatkultur waren ihm wichtig. Sein umfangreiches Wissen und seine Erfahrung in vielen Bereichen gab er an folgende Generationen weiter und Lutz Weinzinger war bis zuletzt Teil der freiheitlichen Gemeinschaft. Die FPÖ Oberösterreich wird ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren und wir werden in seinem Sinn für die Menschen, die ihm ein Anliegen waren, seine politische Arbeit fortsetzen“, schloss Haimbuchner.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Landesgruppe Oberösterreich

Birgitt Thurner

Landespressereferentin

06649072221

birgitt.thurner @ fpoe.at

www.fpoe-ooe.at