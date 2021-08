Junge ÖVP: Herzliche Gratulation an Sebastian Wallner zur Wahl als Landesobmann der JVP Salzburg!

Am Wochenende wurde ein neues Team für die JVP Salzburg in Hallwang gewählt.

Salzburg (OTS) - “Sebastian Wallner kennt als ehemaliger Ortsgruppenobmann von Obertrum die Junge ÖVP Salzburg wie kein anderer und wird seine neue Aufgabe als Landesobmann mit Sicherheit genauso engagiert meistern - Herzliche Gratulation!”, so die Bundesobfrau Claudia Plakolm zur Wahl des neuen Landesvorstands der JVP Salzburg am vergangenen Samstag in Hallwang.

Der 22-jährige Jus-Student wurde mit 100% zum neuen Landesobmann der JVP Salzburg gewählt und folgt Martina Jöbstl.

Die Landtagsabgeordnete übergibt ihre Funktion nach sieben Jahren. Jöbstl wurde das goldene Ehrenzeichen der Jungen Volkspartei für ihr Engagement überreicht.



