Zehn Verkehrstote in der vergangenen Woche

198 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 15. August 2021

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben fünf Motorrad-Lenker, drei Pkw-Lenker und je ein Moped- Mitfahrer und ein Fußgänger bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag, 13. August 2021, im Bezirk Voitsberg, Steiermark, bei dem ein Motorrad-Lenker getötet wurde. Der 52-Jährige überholte auf der regennassen Fahrbahn zwei vor ihm fahrende Pkw. Nach dem Überholvorgang geriet der Motorrad-Lenker ins Schleudern und wurde gegen die rechtsseitige Leitschiene geschleudert. Das Motorrad schlitterte noch ca. 100 Meter weiter bis es zum Liegen kam. Der 52-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen. Am Wochenende verunglückten vier Verkehrsteilnehmer tödlich.

Fünf Personen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße, sowie je zwei auf einer Landesstraße und auf einer Gemeindestraße und einer auf einer Schnellstraße ums Leben. Drei Verkehrstote mussten im Burgenland, je zwei in Niederösterreich, Oberösterreich und in Kärnten sowie einer in der Steiermark beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je drei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung sowie Überholen und in je einem Fall Alkohol, Drogen oder Medikamente, Gesundheitliche Beeinträchtigung, Missachtung von Ge- und Verboten und nicht angepasste Geschwindigkeit. Vier tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger.

Vom 1. Jänner bis 15. August 2021 gab es im österreichischen Straßennetz 198 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2020 waren es 200 und 2019 waren es 265.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Oberrat Patrick Maierhofer, BA MA

Pressesprecher des Ministeriums

+43 (0) 1-531-26-90 1561

patrick.maierhofer @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Florian Ammer, BA

Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse

Tel.: +43-0-59133-982514

florian.ammer @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at