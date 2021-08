MISS EUROPE: Die schönste Frau Europas wird in Wien gekürt

30 Schönheiten aus 21 Nationen rittern um den Titel „Miss Europe“, mit dabei auch drei Finalistinnen aus Österreich

Im Finale stehen starke Frauen, die die Welt verändern und sie täglich mit Haltung, Überzeugung und Persönlichkeit prägen. Ramon S. Monzin, Präsident Miss Earth Organization

Wien (OTS) - Am 21. August stellen sich 30 junge Damen einer internationalen Jury rund um Künstler und Modedesigner Ilian Rachov, ORF Dancing Star Chefchoreografin Conny Kreuter und Basketball Topstar Enis Murati zur Wahl der schönsten Frau Europas. Das Gala-Event in der Eventhotel Pyramide in Vösendorf, unter dem Motto „Beauty for a Cause“, moderiert Entertainer Alfons Haider gemeinsam mit der charmanten Moderatorin Diana König. In drei Durchgängen - Casual Look, Tracht und Abendrobe - präsentieren sich die Damen vor rund 240 geladenen Gästen unter anderem Herta Margarete und Sandor Habsburg-Lothringen, Style Experte Wolfgang Reichl, die Designer La Hong Nhut und Elisa Malec, das Verleger-Paar Ekatarina und Christian Mucha, der ehemalige Nationalspieler Rubin Okotje .

„Im Finale stehen starke Frauen, die die Welt verändern und sie täglich mit Haltung, Überzeugung und Persönlichkeit prägen.“ , so der Miss Earth Chef Ramon S. Monzin. „Gesucht wird nicht nur die schönste Frau Europas, sondern ein Vorbild für eine ganze Generation junger Frauen.“ Die künftige MISS EUROPE und ihre Stellvertreterinnen fungieren unter anderem als Botschafter der Ökologie und Erhaltung der Erde, sind Förderer der Kultur in die Welt, von gesundem Leben und Sport sowie Unterstützer von humanitären Aktionen und Umweltorganisationen.



Neben der MISS EUROPE und ihren drei Stellvertreterinnen werden an diesem Abend neben der Miss Europe Krone noch Kristalle und Schärpen für die Miss Europe Photogenic und Miss Europe Charm verliehen. Nach diesen Titeln greifen auch drei Österreicherinnen: Die 21-jährige Oberösterreicherin Sarah Marie Fischereder, die 26-jährige Nikoletta Popadiyna und die 25-jährige Seyringerin und amtierende Miss Vienna Beatrice Körmer.

Den sechs Gewinnerinnen winken Sach- und Geldpreise in Höhe von insgesamt 200.000 Euro, PR Reisen und TV Auftritte in vielen europäischen Teilnehmerländern, Shootings mit namhaften Fotografen, Werbeverträge sowie Coverstories in internationalen Magazinen wie Harper´s Bazaar. Eine besondere Ehre wird der MISS EUROPE 2021 zuteil: ihr Konterfei wird das Etikett des „Miss Europe Wein“ der Domain Baumgartner zieren, der europaweit erhältlich sein wird.

Für die musikalische Unterhaltung in Deutsch, Englisch und Spanisch sorgen die Band Hunger mit Leadsänger Lucas Fendrich, die The Voice Austria-Teilnehmerin Laura Aya sowie die Starmania-Kandidatin DANI LIA.

Die MISS EUROPE-Wahl steht unter der Lizenz der bekannten Miss Earth Organization CAROUSEL PRODUCTIONS ING. PHILIPPINES by President Ramon S. Monzin, die mit der Miss World und Miss Universe zu den drei größten Beauty Contests der Welt gehören.

Ein Dank gebührt den Partnern der MISS EUROPE Wahl: dem Eventhotel Pyramide, Big Bus Vienna GmbH, GGMT GmbH, Cambio Beauty Academy, Imperial Cosmetics, Trachten Suchodolsky, Arts of Beauty, BK Crystal, Goldene Naht, Kattus, Hirter Bier, Domäne Baumgartner Wein, Hairdreams, Vision Cafe, Vision Beauty Salon, Denzel Wien, Selfmade Magazin, Klejna Medientechnik, Blumen Toifl und Schark Design.

Rückfragen & Kontakt:

Julia Knapp

Email: julia @ artsofbeauty.at

Tel.: + 43 (0)660 – 220 44 02