Generali bietet Unfall- und Privathaftpflichtversicherung to go

Sofortschutz bis zu 21 Tage über „Meine Generali" App. Flexible, individuelle Absicherung von Freizeitunfällen inklusive Haftpflichtschutz.

Wien (OTS) - Die Generali Versicherung startet mit einer tageweisen Unfall- und Privathaftpflichtversicherung zur flexiblen und punktuellen Absicherung kurzfristiger Freizeitrisiken. Sie erfüllt damit das Bedürfnis insbesondere aktiver und digital affiner Personen, die mit wenigen Klicks einen kurzfristigen Versicherungsschutz für bestimmte Freizeitaktivitäten wünschen.

Walter Kupec, Generali Chief Insurance Officer Schaden/Unfall, sieht im neuen Produktangebot eine innovative Antwort auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse: „Mit dem Freizeitunfall- und Privathaftpflicht-Sofortschutz bietet die Generali Versicherung ihren Kundinnen und Kunden eine bequeme und bedarfsorientierte Absicherung. Als Lifetime Partner setzen wir auf eine kundenfreundliche Lösung und entsprechen damit den Trends nach Individualisierung und Digitalisierung."



Flexibel und einfach abgesichert

Der Abschluss der Freizeitunfall- und Privathaftpflichtversicherung erfolgt einfach und flexibel in der „Meine Generali“ App über den Button „Mein Sofortschutz“. Die Kurzzeitversicherung ist von einem bis maximal 21 Tage abschließbar. Zur Auswahl stehen entweder eine Unfall Basisdeckung für Such-, Rettungs-, Bergungs- und Invaliditätskosten sowie kosmetische Operationen oder eine Unfallversicherung, gemeinsam mit einer Privathaftpflichtversicherung. Die Prämie beträgt je nach gewählter Variante zwischen 4,42 und 7,61 Euro pro Tag. Die Bezahlung erfolgt mittels SEPA-Überweisung oder Kreditkarte. Nach Abschluss und erfolgter Bezahlung wird die Aktivierung bestätigt und die Polizze ist in der persönlichen Ticketbox ersichtlich.



Unfall und private Haftung sind unterschätzte Risiken

Die Unfallvorsorge ist eine der wesentlichsten Personenversicherungen und wird trotzdem von vielen Österreicherinnen und Österreichern unterschätzt. Ein Großteil der Unfälle ereignet sich zu Zeitpunkten, an denen kein Schutz durch die gesetzliche Unfallversicherung besteht – also in der Freizeit, im Haushalt oder zum Teil im Straßenverkehr. Bleibende Schäden und eine damit verbundene Invalidität können in vielen Fällen zu enormen Folgekosten (Umbau Wohnung, fehlende Mobilität etc.) führen. Auch die Gefahr eines völligen Entfalls der Erwerbsfähigkeit besteht. Die private Unfallversicherung – und hier insbesondere eine ausreichende Invaliditätsabdeckung – ist existentiell und dringend zu empfehlen.

Auch das private Haftungsrisiko wird in Österreich häufig unterschätzt. Wenn eine Privatperson schuldhaft einen Schaden herbeiführt, wie zum Beispiel einen Zusammenstoß beim Radfahren, kann das vor allem im Personenschadenbereich sehr rasch zu einer existenzbedrohenden Situation führen und hunderttausende Euro Schadenersatz kosten.

Die Generali möchte ein Lifetime Partner für ihre Kund_innen sein und investiert laufend in die Verbesserung der Versicherungslösungen und Services. Digitalisierung und Automatisierung stehen kombiniert mit einem entsprechenden Human Touch sowie Nachhaltigkeit im Fokus der Generali.

Hinweis:

Bei diesem Text handelt es sich um eine unverbindliche Basisinformation für Medienvertreter; Informationen über die Geschäftsentwicklung sowie über Produkte und Services sind verkürzt bzw. vereinfacht dargestellt. Details zur Geschäftsentwicklung enthält der jeweilige Geschäftsbericht.

