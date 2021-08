Rotes Kreuz: Nach dem Erdbeben jetzt rasch in Haiti helfen!

Generalsekretär Michael Opriesnig: „Die Menschen in Haiti wurden wieder von einem schweren Erdbeben getroffen. Als Rotes Kreuz helfen wir vor Ort und von Österreich aus!“

Wien/Genf/Port-au-Prince (OTS) - Das schwere Erdbeben im Südwesten Haitis, etwa in Les Cayes, Jacmel, Les Anglais und Jérémie, war auch in der Dominikanischen Republik, Jamaika, den Bahamas und Kuba zu spüren. Etwa 500.000-800.000 Menschen sind direkt betroffen, bis jetzt weiß man von Hunderten Toten.

„Wir befürchten, dass die Anzahl der Opfer und Verluste nach oben korrigiert werden muss. Die Spitäler sind bereits jetzt überlastet und zahlreiche Nachbeben erschweren die laufenden Tätigkeiten stark. Schwere Schäden wurden auch an der städtischen Infrastruktur gemeldet (Gebäude, Straßen, Strom/Telekom/Wasser). Aktuell konzentrieren sich die Behörden und das Haitianische Rote Kreuz auf das Suchen und Retten der Menschen aus den Trümmern“, sagt der Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes Michael Opriesnig.

Neben der internationalen Hilfe im Rotkreuz- und Rothalbmond-Netzwerk mobilisieren auch andere internationale Partner.

„Das Haitianische Rote Kreuz hat unmittelbar nach dem Beben begonnen, die Behörden in Suchen und Retten, psychosozialer Unterstützung und der Verteilung von Wasser und Nahrungsmitteln in allen betroffenen Regionen zu unterstützen. Als Österreichisches Rotes Kreuz unterstützen wir sofort mit 75.000 Euro aus unserem Katastrophenfonds – bitte helfen auch Sie“, so Michael Opriesnig.

Hintergrund:

Nachdem Erdbeben am Samstagmorgen wurde in Haiti ein 1-monatiger Ausnahmezustand ausgerufen. Der tropische Sturm Grace, der in den kommenden Tagen voraussichtlich mit Starkregen in seinem Gefolge auf Haiti treffen wird, verschärft die Lage vor Ort zusätzlich. Die aktuell fragile politische Lage (Ermordung des Präsidenten am 7. Juli) und die COVID19-Situation, gestalten die ohnehin schwierige Gesamtsituation noch herausfordernder. Das Erdbeben trifft jene Region, welche 2016 von Hurricane Mathew stark betroffen war.

Bitte um Spenden:

Spendenzweck: Erdbeben Haiti

Erste Bank

IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144

BIC: GIBAATWWXXX

Online: https://Spende.roteskreuz.at

Rotes Kreuz ruft zum Spenden auf Helfen SIe mit ihrer Spende jetzt online spenden

