Landgut Wien Cobenzl: Ferientage am Bauernhof

Wien (OTS) - Am Landgut Wien Cobenzl werden ab sofort über die bekannten Ferienwochen hinaus auch einzelne Ferientage für Kinder im Alter zwischen 5 und 12 Jahren angeboten. Die Kinder können selbst entscheiden, an welchen Tagen sie teilnehmen möchten: Für jeden Geschmack ist etwas dabei und zwischen „Waldtag“, „Milchtag“, „Ernährungstag“, „Action-Tag“ und „Kreativtag“ lässt sich gänzlich frei kombinieren. „Die Kinder verbringen dabei nicht nur einen spannenden Ferientag, sondern lernen auch viel Wissenswertes zu vielen wichtigen Umwelt-Themen“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Täglich lernen die Kinder jede Menge Interessantes und Wissenswertes über das Leben am Bauernhof: So können sie zum Beispiel am „Milchtag“ die Kühe, Schafe und Ziegen besuchen, am „Action-Tag“ auf Schatzsuche gehen oder am „Kreativ-Tag“ jede Menge selbstgebastelte Kreationen mit nach Hause nehmen.

Das Team des Landguts Wien Cobenzl freut sich auf zahlreichen Besuch und rege Teilnahme!

Landgut Wien Cobenzl

Am Cobenzl 96a, 1190 Wien

Öffentliche Anfahrt: Bus 38A ab U4 Heiligenstadt; Haltestelle Cobenzl Parkplatz

