Kerstin Tretina leitet multimediales Ressort „Glaubensthemen und Spiritualität“ in der ORF-Hauptabteilung Religion und Ethik

Wien (OTS) - Personalbestellung in der multimedialen ORF-Hauptabteilung Religion und Ethik: Kerstin Tretina leitet ab sofort das Ressort „Glaubensthemen und Spiritualität“ und ist damit verantwortlich für Sendungen wie beispielsweise „Religionen der Welt“ (TV), „Was ich glaube“ (TV), „Gedanken für den Tag“ (Radio) oder „Tao – aus den Religionen der Welt“ (Radio). Im Auftrag der Hauptabteilungsleiterin Mag. Barbara Krenn wird sie damit auch die Koordination zwischen der Religion und Ö1 übernehmen. Die 32-jährige Tretina folgt in dieser Funktion Doris Appel nach, die sich als Producerin und Moderatorin ganz dem Ö1-Sonn- und -Feiertagsmagazin „Lebenskunst“ widmet.

Barbara Krenn: „Kerstin Tretina bringt als Religionswissenschafterin und langjährige Journalistin die bestmögliche Expertise für die Position mit. Sie hat nicht nur mit ihrem Konzept und ihren Ideen für die multimediale und digitale Weiterentwicklung des Ressorts überzeugt – ich habe Tretina in den vergangenen eineinhalb Jahren als höchst innovationsfreudige Mitarbeiterin kennengelernt, die mit den verschiedenen Religionsgemeinschaften und jenen wissenschaftlichen Einrichtungen, die sich mit Religion beschäftigen, gut vernetzt ist und allerhöchste Wertschätzung bei Ö1 genießt.“

Kerstin Tretina: „Guter Religionsjournalismus ist in pluralen Gesellschaften wahrscheinlich relevanter denn je. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem multimedialen Ressort-Team meine Ideen umzusetzen und auch neue, digitale Ansätze voranzutreiben. Ich danke den Verantwortlichen für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird.“

Bio Kerstin Tretina

Die studierte Religionswissenschafterin samt Bachelor-Abschluss in Journalismus startete ihre journalistische Karriere 2007 als freie Mitarbeiterin für das „Digital“-Ressort beim „Kurier“ und begann 2011 für die Religion im ORF Radio zu arbeiten. Seit 2015 ist Tretina angestellte Redakteurin in der Abteilung Religion und dabei u. a. Co-Producerin der Ö3-Sendereihe „Einfach zum Nachdenken“. 2018 übernahm sie die Produktion der Ö1-Sendereihe „Tao – aus den Religionen der Welt“, ab 2020 die redaktionelle Verantwortung der ORF-2-Sendereihe „Religionen der Welt“. Dazu leitete sie multimediale Programmschwerpunkte wie etwa „Humor in den Religionen“.

Kerstin Tretina ist bereits mehrfach für ihre Arbeit ausgezeichnet:

2017 erhielt sie den Journalistenpreis Integration in der Kategorie Hörfunk und 2018 den Prälat-Leopold-Ungar-Preis (Anerkennungspreis Hörfunk). Am Wiener Publizistik-Institut lehrt die gebürtige Weinviertlerin seit 2017 „Multimediajournalismus“.

