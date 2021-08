SPÖ-Termine von 16. August bis 22. August 2021

Wien (OTS/SK) - DONNERSTAG, 19. August 2021:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt in ihrer Funktion als Vorsitzende des Europäischen Parlamentarischen Forums für sexuelle und reproduktive Rechte (EPF) an der Human Rights Conference und am Interparliamentary Plenary Assembly (IPA) am 19. Und 20. August 2021 in Kopenhagen zum Thema „LGBTI+“ teil.

FREITAG, 20. August 2021:

SPÖ-Frauenvorsitzende, Abgeordnete Eva-Maria Holzleitner auf Sommertour „Feministinnen am Zug“ in Tirol gemeinsam mit Landesfrauenvorsitzender, Abgeordneter Selma Yildirim.

SAMSTAG, 21. August 2021:

Feministinnen am Zug: Kärnten-Tag mit u.a. SPÖ-Frauenvorsitzender, Abgeordneter Eva-Maria Holzleitner und Landesfrauenvorsitzender, Landtagsabgeordneter Ana Blatnik.

