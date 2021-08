Internationale IT-Elite zu Gast in Innsbruck

Nach pandemiebedingter Zwangspause im Vorjahr war Tirols Landeshauptstadt am Donnerstag wieder einen Tag lang das Zentrum der IT-Welt.

Innsbruck (OTS) - Auf der ACP IT Conference, dem größten Branchen-Event im Westen Österreichs, trafen sich Technologie-Entscheider aus Industrie und Wirtschaft im Congress Innsbruck zum Austausch mit Apple, Microsoft und Co.

Mit rund 300 Teilnehmenden konnte die Neuauflage der ACP IT Conference nahtlos an die Erfolge vergangener Jahre anknüpfen. Herzstück der Veranstaltung war auch heuer eine umfassende Produktausstellung der anwesenden Hersteller. Führende Branchengrößen wie Apple, Microsoft, Dell oder Hewlett Packard Enterprise präsentierten dort ihre neuesten Entwicklungen sowie innovative Lösungen für eine zunehmend digitalisierte Arbeitswelt.

Großes Interesse an IT-Security und Cloud-Technologien

Im Rahmen hochkarätig besetzter Tech-Talks konnte man sich zudem aus erster Hand bei führenden Expert*innen über Konzepte und technologische Entwicklungen zur Bewältigung aktueller und kommender Herausforderungen informieren. Besonders hoch war einmal mehr das Interesse an IT-Security und Cloud-Technologien. Genau jene Themenfelder also, die mittlerweile eine entscheidende Rolle in nahezu jeder betrieblichen IT-Strategie einnehmen - nicht zuletzt durch eine immer weitere Verbreitung mobiler Arbeitskonzepte.



Claudius Ghedina, Geschäftsführer ACP Tirol und Veranstalter der ACP IT Conference: "Zusätzlich zur normalen Planungsarbeit haben wir diesmal viel Zeit in die Erarbeitung und Umsetzung eines professionellen Sicherheitskonzepts gesteckt, um die Gesundheit aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu gewährleisten. Das große Interesse an unserer Veranstaltung und die zahlreichen positiven Rückmeldungen zeigen aber deutlich: Der Aufwand hat sich definitiv gelohnt. Die IT Conference ist für IT-Entscheider heute die beste und schnellste Möglichkeit, sich über neue Technologien zu informieren und sich mit Expert*innen und Kolleg*innen aus anderen Unternehmen über ihre Erfahrungen auszutauschen. Für die Unternehmen unserer Region sind wir dabei Informationsdrehscheibe, Bindeglied zu allen Herstellern und verlässlicher Projektpartner gleichermaßen."

