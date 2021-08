Erstes Gaming- und eSports-Event in Salzburg

Salzburg (OTS) - Der Countdown läuft: Am 21. August, kommt die erste Edition von LEVEL UP – The Gaming Arena ins Messezentrum Salzburg. Dabei können Spieler, Fans und Interessierte Gaming und eSports einen ganzen Tag lang hautnah erleben.

Nach einem Jahr voller Entbehrungen ist es an der Zeit, die Gaming und eSports-Community wieder im realen Leben zusammen zu bringen. Die Salzburgarena verwandelt sich für einen Tag in die Gaming Arena. Wo normalerweise Konzerte oder der Cirque du Soleil gastieren, wird nun zum ersten Mal das Zocken am PC oder an der Konsole zelebriert.

Ein Festival für Alle

Das Programm von LEVEL UP überzeugt durch die Vielfalt und Ausgewogenheit der Angebote. Egal ob jung oder alt, Freizeitspieler oder Profi, hier wird allen Gaming-Interessierten etwas geboten.



Das Herz der Gaming Arena ist die Mainstage, auf der es neben exklusiven Einblicken in die Gamingindustrie auch Live-eSports zu bestaunen gibt. Das Gegenstück zur Mainstage bilden die Field und Side Area. Hier wird nicht nur zugesehen, sondern selbst gespielt. Es können verschiedenste Games und Geräte ausprobiert werden, darunter unter anderem ein BMW Sim Racer, ein Flugsimulator und zwei Virtual Reality Arenen.

