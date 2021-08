Ab 20. September geht es zur „Familiensache“

Start der neuen ORF-1-Familien-Comedyserie mit Lux, Stadlober und Vitásek

Wien (OTS) - Ein schräges Ehepaar sucht Rat bei einem nicht weniger schrägen Therapeuten, der mit unkonventionellen Methoden, zynischen Kommentaren und seiner Hausschildkröte Sigmund sein Glück versucht. Mitten in einer „Familiensache“ zwischen Schule, Praxis und Ehebett finden sich Katrin Lux, Robert Stadlober und Andreas Vitásek wieder, wenn die neue ORF-Familien-Comedyserie am ORF-1-Serienmontag, dem 20. September 2021, um 20.15 Uhr an den Start geht und einen humorvollen und liebenswürdigen Einblick in den – mehr oder weniger – normalen Pichler’schen Alltag gibt. Die zehn 45-minütigen Folgen basieren auf dem israelischen Erfolgsformat „La Famiglia“.

Vor der Kamera stehen neben Andreas Vitásek als schrägem Paartherapeuten Dr. Nemeth sowie Katrin Lux und Robert Stadlober als Ehepaar Pichler auch Lucy Gartner, Alice Prosser und Leopold Pallua (als deren Kinder), „Dancing Star“ (ab 24. September in ORF 1) Margarethe Tiesel (als Oma) und Clemens Berndorff (als Freund der Familie). In Episodenrollen sind u. a. Alexander Pschill, Michaela Schausberger, Kristina Sprenger, Laura Hermann, Fanny Krausz, Julian Loidl und Gabriela Garcia Vargas zu sehen. Regie bei den zehn Folgen führte Esther Rauch. Die Drehbücher stammen von Headwriter Mischa Zickler sowie Tom Eichtinger, Astrid Kiss und Fridolin Meinl. Gedreht wurde die Serie im Winter 2020/2021 in Wien. Die Wohnräume von Familie Pichler wurden im Studio der Interspot gebaut. „Familiensache“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Interspot Film (basierend auf dem Format „La Famiglia“ von Studio Israel, vertrieben durch Armoza Formats).

Mehr zum Inhalt ist online unter http://presse.ORF.at abrufbar.

„Familiensache“ in der ORF-TVthek und vorab auf Flimmit

„Familiensache“ steht außerdem österreichweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) zur Verfügung. Flimmit zeigt exklusiv ab 13. September bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung alle Folgen der neuen ORF-Comedyserie auf www.flimmit.at.

