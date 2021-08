Podiumsdiskussion: Katastrophen und Klimawandel - sind wir an allem schuld?

Dienstag, 24. August 2021, 18:30 Uhr im Vienna international Press Center des ÖJC, 1010 Wien, Blutgasse 3

Wien (OTS) - Der Weltklimarat warnt eindringlich vor den Gefahren des menschengemachten Klimawandels und dem schnelleren Anstieg der Erderwärmung. Auch heimische Zeitungen melden in fetten Schlagzeilen:

„5 Grad mehr! So heiß wird Österreich!“ (Kronen Zeitung), oder etwas weniger reißerisch in den Salzburger Nachrichten: „Die Erde heizt sich deutlich schneller auf als befürchtet“ und fragt bang im Leitartikel: „Ist die Welt noch zu retten?“ Angesichts von Überschwemmungen, Feuer und Dürre-Katastrophen erscheint dies wie eine Beweisführung für einen raschen Klimawandel. Die Frage ist nur:

Geschah solches nicht immer wieder in der Erdgeschichte? Oder sind wir Menschen an unserem drohenden Untergang selber schuld? Steht die Welt tatsächlich vor dem Abgrund? In der Diskussion mit Experten versucht Prof. Oswald Klotz diesen Fragen auf den Grund zu gehen.

Auf dem Podium:

Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Johannes Hübl, Leiter des Instituts für Alpine Naturgefahren an der Universität für Bodenkultur (angefragt)

Mag. Dr. Gerhard Wotawa MA, Abteilungsleiter in der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), und zwar Abteilung Daten, Methoden, Modelle, wie auch Vorstand des österreichischen Klimaforschungsnetzwerks Climate Change Centre Austria (CCCA)

Herbert Saurugg MSc., Major a. D., Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge

Diskussionsleitung: Prof. Oswald M. Klotz, ÖJC-Präsident, Chefredakteur [Statement] – Österreichs Medienmagazin

Wir freuen uns auf Ihre verbindliche Akkreditierung bis 23. August 2021 an organisation @ oejc.at.

Bitte beachten Sie die am Veranstaltungstag geltenden Corona-Regelungen. Generell wird am Eingang die 3G-Regel kontrolliert. Bitte die entsprechenden Belege bereithalten!

Eingeschränkte Teilnehmerzahl!

