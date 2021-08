Aviso: „Overground Resistance“ Presseführung im MuseumsQuartier Wien

Wien (OTS) - Brennende Wälder, tauende Permafrostböden, das Abschmelzen von Polareis und Gletschern, Dürren in ehemals fruchtbaren Regionen, das massenhafte Aussterben von Arten – während die Auswirkungen des Klimanotstands allerorts sichtbar werden, handelt staatliche Politik nicht entsprechend der Dringlichkeit der Klimakrise. So wird an einem Tag der Klimanotstand ausgerufen, während am nächsten Tag fossile Energieträger gefördert, Autobahnen und Flughäfen und Gaspipelines gebaut, und Flächen großräumig versiegelt werden. Weltweite Klimagerechtigkeitsbewegungen versuchen daher, den notwendigen gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. „Overground Resistance“, kuratiert von Oliver Ressler, zeigt Arbeiten von KünstlerInnen, die ihre Arbeiten im Dialog mit der Klimagerechtigkeitsbewegung entwickeln, und sich als Teil dieser Bewegungen begreifen.



Presseführung

„Overground Resistance“

Mittwoch, 25.08., 10h

frei_raum Q21 exhibition space

MuseumsQuartier Wien

Als Gesprächspartner erwarten Sie:

Elisabeth Hajek, Künstlerische Leiterin, frei_raum Q21 exhibition space

Oliver Ressler, Kurator Ausstellung „Overground Resistance”

Um Anmeldung wird gebeten. Es gilt MNS-Pflicht.



Overground Resistance

Dauer: 26.08. bis 21.11., Di bis So 13-16h & 16.30-20h, Eintritt frei

Eröffnung: Mi 25.08., 19h

Presseführung: Mi 25.08., 10h

Ort: frei_raum Q21 exhibition space/MuseumsQuartier Wien

www.Q21.at





Rückfragen & Kontakt:

Presse MQ

Mag. Irene Preißler

[+43] (0)1 / 523 58 81 - 1712

ipreissler @ mqw.at

www.mqw.at