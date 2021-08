Leder & Schuh AG: Wachstumskurs mit sieben neuen Standorten

Vier neue HUMANIC-Stores in Toplagen, drei CCC-Filialen werden SHOE4YOU

Graz (OTS) - Österreichs traditionsreichster Schuhhändler, die Leder & Schuh AG (LSAG) mit ihren beiden Handelsmarken HUMANIC und SHOE4YOU, nützt das Momentum am Markt und setzt den Wachstumskurs wie geplant fort. Nach dem für den stationären Einzelhandel insgesamt schwierigen Geschäftsjahr 2020 mit Coronapandemie und lockdownbedingten Schließungen stehen die Zeichen schon wieder auf Expansion: Das Unternehmen erweitert sein Filialnetz noch in diesem Jahr gleich um sieben neue Standorte an Top-Adressen.

Vor dem Sommer hat HUMANIC mit der Rückkehr der Werbeikone FRANZ als Mutsignal für Furore gesorgt, jetzt kommen vier neue Stores dazu. „Erfreuliche Nachrichten für unsere Kund:innen: Wir eröffnen jetzt zwei neue Standorte in Ungarn und der Slowakei sowie an zwei absoluten Top-Adressen in Wien“, skizziert LSAG-Vorstand Michael Rumerstorfer die Erweiterung der HUMANIC-Landkarte im nächsten Schritt.

Zeitgleich hat sich die Leder & Schuh AG nach dem Rückzug der polnischen CCC-Gruppe aus dem österreichischen Markt die Übernahme von drei Filialen an strategisch wichtigen Standorten gesichert, die zu SHOE4YOU-Stores werden. Bei diesem Schritt werden auch die ehemaligen CCC-Mitarbeiter:innen übernommen. LSAG-Vorstand Rumerstorfer: „Mit der Integration der drei CCC-Filialen ist ein wichtiger Schritt gelungen, der viele Vorteile bringt. Für unsere Kund:innen wird unser Filialnetz jetzt noch dichter und damit stehen noch mehr Schuhshopping-Möglichkeiten in nächster Nähe zur Verfügung. Nach dieser für die Branche schwierigen Phase freuen wir uns auch, die CCC-Kolleg:innen bei uns im Team begrüßen zu können.“

Eine wesentliche Erkenntnis aus der Pandemie ist, dass das stationäre Einkaufserlebnis den Österreicher:innen bei Schuhmode sehr wichtig ist. Der logische Schluss: „Die Kund:innen schätzen unser dichtes Filialnetz mit guter Erreichbarkeit in unmittelbarer Wohnumgebung, deshalb bauen wir es stetig aus – die Neueröffnungen 2021 sind für uns ein wichtiger Expansionsschritt“, sagt LSAG-Vorstand Wolfgang Neussner.

Dynamische Zeiten für den Handel

Zweifellos hatte im Pandemie-Jahr – analog zum stationären Einzelhandel insgesamt – auch die Leder und Schuh AG Umsatzeinbußen zu verkraften. Für LSAG-Vorstand Neussner gilt aber gerade angesichts dessen „jetzt die richtigen Signale zu setzen und sich wirtschaftlich wieder nach vorne zu orientieren.“

Das sieht sein Vorstandskollege Michael Rumerstorfer genauso: „Wir hoffen auf eine nachhaltige Entspannung des Pandemiegeschehens. So herausfordernd das Jahr 2020 auch war: Bei unseren Online-Einkaufsangeboten haben wir einen Quantensprung gemacht und den Umsatz verdreifacht. Jetzt setzen wir wieder Akzente beim Ausbau unserer stationären Shop-Struktur. Unsere Prioritäten im strategischen Wachstum haben sich also nur verschoben, aber nicht geändert. Wir blicken positiv in die Zukunft. “

Über HUMANIC

HUMANIC ist seit 150 Jahren ein österreichisches Traditionsunternehmen und zählt zur Leder & Schuh AG mit Sitz in Graz.

Als Premium-Schuhhändler Nr. 1 in Österreich und 8 weiteren europäischen Ländern mit gesamt 141 Filialen gilt HUMANIC mit seiner legendären Werbeikone FRANZ als Trendsetter seit 1872. Die Fashion-Vielfalt der weltbesten Schuhmarken im Sortiment, die Kund:innen im Herzen – so vereint HUMANIC im Omnichannel-Zeitalter das beste aller Einkaufswelten.

Über SHOE4YOU

SHOE4YOU ist ein österreichisches Unternehmen und zählt mit HUMANIC zur Leder & Schuh AG. Das Unternehmen gilt seit der strategischen Neuausrichtung der Leder & Schuh AG im Jahre 2015 als Hidden Champion der Schuh-Branche. Das dichte Filialnetz gewährleistet beste Erreichbarkeit gerade im ländlichen Raum und bietet ein breitgefächertes Schuh-Sortiment zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.

