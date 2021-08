“The Voice of Neurology” – Canon Medical Online Neurology Days

Wiener Neudorf (OTS) - An fünf Tagen im August und September 2021 finden multidisziplinäre Online-Webinare rund um das Thema Neurologie statt. Diese zukunftsweisenden und themenübergreifenden Fortbildungen richten sich u. a. an NeurologInnen, RadiologInnen und interventionell tätige MedizinerInnen.

Im Rahmen der interaktiven Webinare werden anhand von klinischen Beispielen der neueste Stand der bildgebenden Diagnostik und des klinischen Patienten-Managements diskutiert. International führende ExpertInnen informieren über fortschrittliche Bildgebungsverfahren in den Bereichen Schlaganfall, Multiple Sklerose und periphere Nervenerkrankungen und zeigen, wie Spitzentechnologien von Canon Medical in der klinischen Praxis und Forschung eingesetzt werden.



" Die Neurologie war noch nie so wichtig und so spannend wie heute. Da unsere Bevölkerung immer älter wird, nimmt die weltweite Belastung durch neurologische Erkrankungen zu – Forschung und Innovation in diesem Bereich machen rasche Fortschritte und bieten neue Lösungen. Sind Sie bereit für die Zukunft der Neurologie? ", so Andreas Pangratz, MBA Geschäftsführer Canon Medical, Österreich. " Unsere Experten und Kooperationspartner sind das Herzstück unserer Innovationen und unseres Fortschritts und wir freuen uns, ihre Erkenntnisse im Rahmen der ‚Online Neurology Days‘ zu präsentieren. "



