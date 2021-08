Nuvaira gibt Meilenstein der AIRFLOW-3 COPD-Zulassungsstudie bekannt

Nuvaira, ein Entwickler neuartiger therapeutischer Strategien zur Behandlung obstruktiver Lungenerkrankungen, hat bekannt gegeben, dass 100 Patienten in die von der FDA zugelassene klinische Studie AIRFLOW-3 randomisiert wurden. Diese COPD-Studie untersucht die Sicherheit und Wirksamkeit des Nuvaira Lung Denervation System zur Verringerung des Risikos von COPD-Exazerbationen bei Patienten mit optimaler medizinischer Versorgung.

Nuvaira gibt außerdem bekannt, dass Tim Herbert, Präsident und CEO von Inspire Medical Systems mit Sitz in Minneapolis, zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt wurde.

"Trotz der Herausforderungen, die die COVID-Pandemie an das Gesundheitssystem stellt, ist die Behandlung von COPD-Exazerbationen nach wie vor ein entscheidender ungedeckter Bedarf", sagte Dennis Wahr, M.D., CEO von Nuvaira Inc. "Wir loben unsere Prüfärzte für ihre unerschütterliche Unterstützung der AIRFLOW-3-Studie und ihr Engagement bei der Aufnahme in die Studie." Über 250 Patienten wurden in klinischen Studien mit Nuvaira randomisiert oder mit TLD behandelt, darunter über 50 Patienten in den Vereinigten Staaten.

Prof. Pallav Shah (Royal Brompton Hospital, London) hat am 11. August den 100. Patienten in die AIRFLOW-3-Studie aufgenommen. "Wir freuen uns sehr, an AIRFLOW-3 teilzunehmen und auf dem Wissen und der Erfahrung mit dieser Therapie aufzubauen, die das Potenzial hat, den klinischen Verlauf von COPD-Patienten mit anhaltenden Exazerbationen zu verändern." Prof. Shah sagte: "Wir sind stolz darauf, Nuvaira und unsere Kollegen dabei zu unterstützen, diesen Meilenstein zu feiern, und freuen uns darauf, TLD als therapeutische Option für viele unserer COPD-Patienten anbieten zu können, die Schwierigkeiten haben, ihre klinische Stabilität mit einer routinemäßigen Pharmakotherapie zu erhalten." Professor Shah und sein Team haben mehr als 40 Patienten in klinische TLD-Studien randomisiert oder behandelt und sind derzeit weltweit die Nummer 1 unter den AIRFLOW-3-Studienzentren.

Das Nuvaira Lung Denervation System ist ein neuartiges bronchoskopisches Verfahren, bei dem der pulmonale Nerveneingang in die Lunge unterbrochen wird, um die klinischen Folgen der neuralen Hyperaktivität zu verringern. Damit wird die Hyperreagibilität der Atemwege, eine pathophysiologische Grundlage von COPD und Asthma, angegangen. Die firmeneigene Technologie von Nuvaira hat in drei veröffentlichten und von Experten begutachteten klinischen Studien bei COPD-Patienten ein positives Sicherheitsprofil und die Machbarkeit nachgewiesen. Immer mehr Literatur belegt das therapeutische Potenzial der gezielten Lungendenervierung (Targeted Lung Denervation, TLD), um einen erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf bei Patienten zu decken, bei denen das Risiko von COPD-Exazerbationen besteht, die auch als "Lungenanfälle" bezeichnet werden und die die Hauptursache für Kosten im Gesundheitswesen und eine schlechte klinische Prognose darstellen.

Nuvaira ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota. Das firmeneigene Nuvaira Lung Denervation System zielt auf die Hyperreaktivität der Atemwege, eine pathophysiologische Grundlage von COPD und Asthma, in einem Verfahren namens Targeted Lung Denervation (TLD). Das Nuvaira Lung Denervation System befindet sich in der klinischen Erprobung und ist in den USA nicht im Handel erhältlich; es ist mit dem CE-Zeichen versehen. Nuvaira und dNerva sind eingetragene Warenzeichen von Nuvaira, Inc.

