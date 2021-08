QimiQ definiert den Saucenmarkt neu!

Neue Grundbasis zur Herstellung einer Buttersauce.

Hof bei Salzburg (OTS) - Das Salzburger Unternehmen QimiQ ist für seine innovativen kulinarischen Lösungen bekannt. Neben der QimiQ Sahne-Basis in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen, dem in jeder Küche unverzichtbaren Produkt, bringt das Unternehmen mit der „QiQ Basis für Buttersauce“ eine neue Trockenmischung auf den Markt, die sich zur Herstellung feinster Buttersaucen eignet.



Saucen sind ein wichtiger Begleiter von Fisch, Fleisch und Geflügel, denn sie bestimmen den Geschmack eines ganzen Gerichtes. Damit eine gute Sauce wirklich gelingt, braucht es die richtigen Zutaten, Zeit und viel Geduld. In vielen Profiküchen herrscht aber extremer Zeitdruck und Personalmangel. Auf Wunsch vieler Profiköche hat QimiQ nun eine Basis für eine Buttersauce entwickelt, die den qualitativ höchsten Anforderungen in der Küche entspricht und zu 100 % gelingsicher ist. Dabei bestimmt der Koch selbst den Geschmack, die Struktur und die Zusammensetzung der Rezeptur.



Als Trockenmischung garantiert die „QiQ Basis für Buttersauce“ ein einfaches Handling und die schnelle Zubereitung diverser Grundsaucen. So lassen sich mit der „QiQ Basis für Buttersauce“ unzählige kreative Abwandlungen wie etwa eine perfekte Sauce Hollandaise, Béarnaise, Maltaise, Choron, Dunant oder Cipriani im Handumdrehen herstellen. Außerdem lassen sich mit der „QiQ Basis für Buttersauce“ auch Kaltanwendungen wie Aufstriche, Dips und Dressings produzieren.



Die Grundrezeptur für 1 Liter klassischer Buttersauce besteht aus 250 g QimiQ Sahne-Basis, 250 ml Wasser oder Fond, 500 g Butter und 65 g „QiQ Basis für Buttersauce“. Diese Buttersauce ist säure-, koch-, tiefkühl- undnBain-Marie-stabil. Ein Wiedererwärmen der Sauce ist jederzeit problemlos möglich und die mollige Konsistenz sorgt für ein cremiges Mundgefühl.

Die „QiQ Basis für Buttersauce“ ist frei von Geschmacksverstärkern, MSG (Mononatriumglutamat) und Farbstoffen. Sie enthält keine deklarationspflichtigen Inhaltsstoffe und ist ein Clean-Label-Produkt. Zudem ist sie ovo-lacto-vegetarisch und glutenfrei.

Unterstützt wird der Markeneintritt der „QiQ Basis für Buttersauce“ in der Gastronomie mittels Printinseraten, PR, Rezeptheften und Rezeptvideos, einer Sampling-Aktion, Zweitplatzierungen im Großhandel sowie einer starken Social-Media- und Onlinekampagne.



Über QimiQ

Die QimiQ Handels GmbH steht seit über 25 Jahren für innovative Sahne-Basis-Produkte in der Küche. QimiQ ist Marktführer im Bereich natürliche Sahne-Basis und international tätig. Von den Produktionsstätten in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, in Italien und in Japan werden Kunden in 37 Ländern beliefert. Sämtliche QimiQ Produkte erleichtern das Kochen enorm, sind zu 100 % gelingsicher sowie in der kalten, warmen, süßen und pikanten Küche einsetzbar. Als bestes Produkt aller Klassen gewann QimiQ mit dem ICD-Award bei den International Chef Days in der Schweiz und mit dem Mercury Award im Bereich Airline-Catering zwei der wichtigsten Auszeichnungen im Foodbereich. 2019 wurde die Marke QimiQ als erstes Salzburger Unternehmen vom European Brand Institute nach ISO 20671 zertifiziert.

Rückfragen & Kontakt:

Michele R. Haindl

International Sales & Marketing Director

Lettlweg 5, 5322 Hof bei Salzburg

T: +43 6229 3483-490

E: michele.haindl @ QimiQ.com

www.QimiQ.com