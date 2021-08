AVISO: Verteidigungsministerin Tanner übergibt sechs Reisebusse an die Truppe

Wien (OTS) - Am Freitag, den 13. August 2021, übergibt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner weitere sechs MAN Lion´s Coach-Reisebusse in der Maria-Theresien-Kaserne an die Truppe. Die Übergabe der sechs modernen Großraumbusse stellt eine weitere Optimierung der Busflotte und dadurch einen wichtigen Modernisierungsschritt für die Mobilität des Bundesheeres dar.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 sind Journalistinnen und Journalisten herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Aufgrund von Covid-Schutzbestimmungen ist die Anmeldung bis 12. August 2021, 15:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. presse @ bmlv.gv.at verpflichtend.



Zeit & Ort:

Ab 10:00 Uhr Treffpunkt am Kaserneneingang der Maria-Theresien-Kaserne,

Am Fasangarten 2, 1130 Wien.



Ablauf:

10:00 Uhr: Einlass, Akkreditierung und Kontrolle der 3 G-Regel

10:30 Uhr: Dynamische Präsentation der Großraumbusse mit Begleitung durch die Militärmusik Niederösterreich

10:45 Uhr: Vorstellung der Fahrzeuge, Übergabe durch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Information zu den Fahrzeugen

11:15 Uhr: Interviewmöglichkeiten und Fotos

11:30 Uhr: Ende der Veranstaltung



Ein Betreten des Geländes ist nur unter Einhaltung der 3 G-Regel gestattet.



