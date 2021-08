Heute.at ist mobil die neue Nummer-1-Online-Tageszeitung

Wachablöse am heimischen Onlinemarkt: Heute.at ist mobil mit 5,7 Millionen Unique Clients im Juli die erfolgreichste Online-Tageszeitung des Landes.

Wien (OTS) - Heute.at startete so stark wie noch nie zuvor in den Sommer: Die soeben veröffentlichte Online-Reichweitenstudie ÖWA Basic weist für Juli 34,8 Millionen Visits aus – das ist ein Plus von 51 Prozent in nur einem Monat. Damit hat Heute.at sogar im Vergleich zum Rekord-Jahr 2020 nochmals um sechs Millionen Besuche zugelegt.

„ Unser Story-Mix aus minutenaktuellen News-Updates, gehaltvoller, junger Unterhaltung sowie Backstage-Berichten bei den großen politischen Themen findet bei unseren Userinnen und Usern großen Anklang. Das freut uns – und spornt das gesamte Team weiter an “, so Heute.at-Chefredakteur Clemens Oistric im Namen der gesamten Chefredaktion.

Besonders erfreulich ist der Blick auf die Unique Clients: Zugriffe von bereits mehr als 7 Millionen Unique Clients bedeuten eine Steigerung von 2,2 Millionen Endgeräten innerhalb eines Monats. " Bei der im digitalen Zeitalter entscheidenden mobilen Messung – also auf Smartphones und Tablets – ist Heute.at mit 5,7 Millionen Unique Clients neuer Marktführer in Österreich. Das ist eine großartige Bestätigung für die Arbeit der Redaktion und macht uns stolz. Für uns gibt es kein Sommerloch ", bedankt sich Oistric für das große Vertrauen.

„ Diese signifikante Steigerung der Reichweite kommt vor allem unseren Werbekunden zugute “, sagt Mag. Alexander Leitner, Managing Director Digital von Goldbach Audience Austria, welche die Vermarktung von Heute.at innehat. „ Diese Zahlen schaffen für unsere Werbepartner beste Voraussetzungen, um ihre Zielgruppen quer über das gesamte Bundesgebiet in großer Zahl zu erreichen. “

Quelle: ÖWA Basic, Juli 2021

