Podiumsdiskussion: Die Kerker des Recep Tayyip Erdogan - Aktuelle Berichte aus dem türkischen Terrorregime und seinen Gefängnissen

Donnerstag, 19. August 2021, 18.00 Uhr

Wien (OTS) - Der Österreichische Journalist*innen Club lädt ein zu einer Diskussion über die aktuelle politische Situation im Urlaubsland Türkei ein. In seiner Hatz auf die kurdische Bevölkerung macht der türkische Präsident sogar die Kurden für die Waldbrände verantwortlich.

Auf dem Podium:

Adil Demirci, deutscher Buchautor, Zelle B-28, Journalist & Sozialarbeiter und politische Geisel in Istanbul

Mag. Berivan Aslan, Mutter eines kleinen Sohnes, österr. Politikerin der Grünen unter Polizeischutz

Zülküf Karatekin, ehemaliger Bürgermeister von Kayapinar-Diyarbakir, derzeit im Exil in Österreich

Mag. Friedrich Forsthuber, Präsident des Straflandesgerichtes Wien und Gründer des Vereines „Justizgeschichte und Rechtsstaat“

Moderator: Prof. Fred Turnheim, Chefredakteur [Statement]-Österreichs Medienmagazin

Der lange Arm des türkischen Präsidenten reicht tief in die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. In Berlin wird in den vergangenen Wochen mehrfach der türkische Journalist und Regierungskritiker Erk Acarer verprügelt und mit dem Tode bedroht.

In Österreich muss die junge Mutter und Politikerin der Grünen Berivan Aslan seit Monaten unter Polizeischutz leben, nur weil sie die Politik des türkischen Staatspräsidenten kritisiert.

Der kurdische Bürgermeister von Kayapinar-Diyarbakir, Zülküf Karatekin, musste nach Österreich fliehen, weil er grundlos in seinem Heimatland verfolgt wird. Zahlreiche Juristen, Journalisten, Akademiker und politische Gegner werden ohne rechtsstaatliche Grundlage verfolgt, so wie der deutsch-türkische Journalist und Sozialwissenschaftler Adil Demirci, der im April 2018 zusammen mit seiner an Krebs erkrankten Mutter in seine Geburtsstadt Istanbul fliegt und nicht ahnt, dass sein Aufenthalt sich unfreiwillig verlängern und im Hochsicherheits-Gefängnis Silivri enden wird: In der letzten Nacht seines Türkeibesuches wird er von bewaffneten Polizisten abgeführt und verhaftet. Seiner schwerkranken Mutter bleibt nichts anderes übrig, als allein wieder zurück nach Köln zu fliegen. Sie sieht ihren Sohn vor ihrem Tod nur noch zu Besuchszeiten im Gefängnis. Die Behörden werfen Adil Demirci vor, an Beerdigungen von Mitgliedern von linksextremistischen Organisationen teilgenommen zu haben. Er bleibt die nächsten zehn Monate in Haft und bekommt im Anschluss eine viermonatige Ausreisesperre aus der Türkei auferlegt. Demirci hat vor wenigen Tagen ein Buch über seine Erlebnisse im Kerker des Sultans veröffentlicht.

Fred Turnheim spricht mit den Podiumsteilnehmer*innen darüber, wie willkürlich der türkische Staat mit politisch Andersdenkenden umgeht.

