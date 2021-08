1 Jahr TBW24: Erfolgreiche Umsetzung des Innovationsprojekt

Anlässlich des 1-jährigen Bestehens von TBW24 (Teilbetreutes Wohnen 24), einem neuartigen Wohnprojekt von DAS BAND, ziehen wir eine sehr erfreuliche Bilanz.

Wien (OTS) - Unter Anwesenheit von u.a. Hrn. KommR Mag. Michael Gehbauer (GF der WBV-GPA) und Hrn. Harald Motsch (FSW) konnte ein Jahr nach Start des Projekts im Rahmen eines kleine Get-togethers ein äußerst positives Resümee gezogen werden.



„Das Ziel unseres Vereins ist es seit Jahrzehnten, unseren Nutzer*innen eine gleichgestellte Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen. Das neue Projekt Teilbetreutes Wohnen 24 (TBW24) ist ein Baustein auf dem Weg hin zur Erfüllung der UN Menschenrechtskonvention für Personen, die nicht allein wohnen können, aber nicht in einer Wohngemeinschaft wohnen wollen. Die erfolgreiche Umsetzung des Konzepts spiegelt das große Potenzial dieser Wohnform wider“, so der Geschäftsführer von DAS BAND – gemeinsam vielfältig, Dr. Tom Schmid.



De-institutionalisiertes Wohnen

Grundlage, dieses gemeinsam von DAS BAND — gemeinsam vielfaltig und der Wohnbauvereinigung für Privatangestellte (WBV-GPA) erarbeiteten Projektes, ist die eigene Wohnung, in der die Bewohner*innen im Prinzip auch nach Ende des Betreuungsbedarfes leben können. Im Fokus steht die Ermöglichung von gleichgestelltem Wohnen und zeitgleich die langfristige Senkung des Betreuungsbedarfs. Das Angebot besteht neben dem „Rund-um-die-Uhr”-Dienst aus entsprechenden Kontakten mit den Behörden, dem Fonds Soziales Wien (FSW) und dem Wohnbauträger WBV, sowie den verschiedenen Service- und Verwaltungsdiensten.

