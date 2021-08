ORF III am Mittwoch: Neue „Land der Berge“-Doku führt „Durch die Lechtaler Alpen“

Außerdem: „Heimat Österreich: Bergleben rund um den Großglockner“, „Land der Berge: Unterwegs im Lechquellengebirge“ und Kabarett-Doppel

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information erkundet am Mittwoch, dem 11. August 2021, um 21.05 Uhr in einer neuen „Land der Berge“-Produktion die Lechtaler Alpen. Davor besucht „Heimat Österreich“ den Großglockner, Österreichs höchsten Berg. Im Spätabend hält Andreas Vitásek einen „Fiebermonolog“ und Verena Scheitz und Helmuth Vavra präsentieren „Lieder aus der Dusche“. Am Morgen meldet sich außerdem „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) mit einem ausführlichen Nachrichtenupdate.

Im Hauptabend zeigt „Heimat Österreich“ das „Bergleben rund um den Großglockner“ (20.15 Uhr). Viel malerischer als Heiligenblut kann sich ein Bergdorf eigentlich nicht präsentieren. Am Großglockner auf 1.300 Meter Seehöhe öffnet sich einem die gewaltige Kärntner Bergwelt. Der Film porträtiert die Menschen, die in der imposanten Natur seit Generationen verwurzelt sind, und ebenso in anderen Orten entlang des Drau- und Lesachtals: Bad Bleiberg, Irschen, Mallnitz und Maria Luggau.

Anschließend geht es in einer neuen „Land der Berge“-Doku von Hans Jöchler „Durch die Lechtaler Alpen“ (21.05 Uhr), die mit abwechslungsreicher Landschaft, vielfältiger Flora und Fauna sowie mit zahlreichen Naturjuwelen bezaubern. So beheimatet die Bergwelt etwa den smaragdgrünen Formarinsee, in dessen glasklarem Wasser sich die umliegenden Wälder und die von Schneefeldern durchsetzen, schroffen Felswände spiegeln. Inmitten von Wanderwegen und sattgrünen Hochebenen befindet sich das kleine, beschauliche Örtchen Schoppernau. Im hinteren Bregenzerwald gelegen, konnte sich die Gemeinde, trotz des Tourismus, ihre wertvollen Bräuche bewahren. Der Ort überzeugt mit in Ehren gehaltenen Trachten und typischen Holzhäusern, deren bunter Blumenschmuck vor den Fenstern natürlich nicht fehlen darf. Danach ist „Land der Berge“ noch „Unterwegs im Lechquellengebirge“ (21.55 Uhr).

Einen unterhaltsamen Ausklang findet der Abend mit „Andreas Vitásek:

39,2 Grad – ein Fiebermonolog“ (22.25 Uhr) sowie mit „Heilbutt & Rosen: Lieder aus der Dusche“ (23.30 Uhr) mit Verena Scheitz und Helmuth Vavra.

