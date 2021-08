Das Donauturm Kombiticket – Doppelt so viel erleben

Wien (OTS/RK) - Österreichs höchstes Wahrzeichen – der Wiener Donauturm – an dem auch die Wien Holding beteiligt ist, bietet mit ausgewählten Partner*innen sogenannte Kombitickets an. Diese gemeinsamen Eintritts-Tickets berechtigen zum einmaligen Eintritt mit Liftfahrt auf die Aussichtsplattform des Donauturms in 150m Höhe sowie dem Angebot des Partnerbetriebs. Mit dabei sind das Wiener Riesenrad, der Tiergarten Schönbrunn, die Donauparkbahn, das Stift Klosterneuburg, Time Travel, sowie die DDSG Blue Danube. Die Ticketgültigkeit beträgt ein Jahr. Der Besuch des Donauturms sowie die von den Partner*innen angebotene Leistung müssen nicht am selben Tag konsumiert werden. Kombitickets sind an der Kassa des Donauturms sowie bei den Partner*innen erhältlich. Die Preisersparnis gegenüber Einzelkarten beträgt bis zu 20 Prozent!

„Die Wien Holding ist mit dem Donauturm an einem Wahrzeichen Wiens beteiligt. Dank dem Kombiticket können Besucher*innen nicht nur die großartige Aussicht genießen, sondern zahlreiche weitere Highlights, die die Stadt zu bieten hat, entdecken wie z.B. eine Schifffahrt mit der DDSG Blue Danube, die ebenfalls als Partnerin mit an Bord ist“, so Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding.

Turm & Rad: Kombiticket Donauturm & Wiener Riesenrad

Zwei Wahrzeichen auf einen Streich: Das Kombiticket Turm & Rad verbindet einen Aufenthalt auf dem Donauturm mit einer Rundfahrt mit dem Wiener Riesenrad. Denn wer nicht einmal in seinem Leben eine Runde mit dem Riesenrad gedreht hat und nie den herrlichen Blick über die Dächer Wiens genossen hat, der war nie wirklich in Wien!

Preis: Erwachsene 21,20 Euro, Kinder (6-14 Jahre) 11,90 Euro, Kinder (3-6 Jahre) 5,- Euro.

https://www.donauturm.at/de/ueber-uns/partner/wiener-rieserad/

Turm & Zoo: Kombiticket Donauturm & Tiergarten Schönbrunn

Das Kombiticket Turm & Zoo verbindet einen Aufenthalt auf dem Donauturm mit einem Besuch des Tiergarten Schönbrunn. Der Tiergarten Schönbrunn ist der älteste Zoo der Welt. Er wurde 1752 von Kaiser Franz I. Stephan von Lothringen, dem Gemahl Maria Theresias, gegründet und ist Teil des UNESCO Weltkulturerbes Schönbrunn. Fünf Mal in Folge wurde er als bester Zoo Europas ausgezeichnet.

Preis: Erwachsene 28,50 Euro, Kinder (6-14 Jahre) 16,50 Euro.

https://www.donauturm.at/de/ueber-uns/partner/tiergarten-schoenbrunn/

Turm & Bahn: Kombiticket Donauturm & Donauparkbahn

Das Kombiticket Turm & Bahn verbindet einen Aufenthalt auf dem Donauturm mit einer Bahnrundfahrt durch den Donaupark. Die Schwester der Liliputbahn im Prater wurde als Ausstellungsbahn zur Wiener Internationalen Gartenschau (WIG) 1964 eröffnet. Sie entzückt durch die Schönheit ihrer Strecke, welche durch die gepflegte Parklandschaft vorbei an prächtigen Blumenbeeten und saftigen Wiesen führt. Mit der Donauparkbahn kommen Besucher*innen übrigens auch in Bereiche des Parks, die sie zu Fuß normaler Weise nicht erreichen.

Preis: Erwachsene 16,- Euro, Kinder (6-14 Jahre) 10,- Euro; Kinder unter 6 Jahre 3,- Euro.

https://www.donauturm.at/de/ueber-uns/partner/donauparkbahn/

Turm & Stift: Kombiticket Donauturm & Stift Klosterneuburg

Das Kombiticket Turm & Stift verbindet einen Aufenthalt auf dem Donauturm mit einem Aufenthalt im Stift Klosterneuburg. Besucher*innen können in die Geschichte des Stifts eintauchen und vergangene Tage lebendig werden lassen, wenn Sie den Verduner Altar, die Schatzkammer des Stiftes Klosterneuburg oder den barocken Weinkeller besichtigen.

Preis: Erwachsene um 22,- Euro, Kinder (6-14 Jahre) 16,- Euro.

https://www.donauturm.at/de/ueber-uns/partner/stift-klosterneuburg/

Turm & Schiff: Kombiticket Donauturm & DDSG Blue Danube

Das Kombiticket Turm & Schiff verbindet einen Aufenthalt auf dem Donauturm mit einer Schifffahrt durch Wien mit der DDSG Blue Danube. Interessierte können zwischen Strecke A und/oder B der großen Donaurundfahrt wählen.

Strecke A: Die Tour startet bei der Schiffsstation Wien / City am Schwedenplatz und führt vorbei an der Sternwarte Urania, durch das „grüne Wien“ mit den Wäldern des Praters. Nach der Schleuse Freudenau fährt das Schiff entlang der Donauinsel, vorbei an einem zum Hotel umfunktionierten Getreidespeicher und dem Ernst Happel Stadion geht’s bis zur Station Reichsbrücke.

Strecke B: Beginnend bei der Station Reichsbrücke wird bei dieser Tour das „moderne Wien“ erkundet mit der Skyline der Donauplatte, dem Donauturm und dem Millennium Tower. Über die Schleusenanlage Nussdorf gelangt das Schiff in den Donaukanal, wo Passagier*innen das „historische Wien“ und interessante Architektur erleben. Die Tour endet im Wiener Stadtzentrum bei der Station Schwedenplatz.

Große Rundfahrt - Preis: Erwachsene 39,- Euro, Kinder (10-15 Jahre) 24,- Euro.

https://www.donauturm.at/de/ueber-uns/partner/ddsg-blue-danube/

Turm & Time Travel oder Turm & Sisi

Das Kombiticket Turm & Time Travel bzw. Turm & Sisi verbindet einen Aufenthalt auf dem Donauturm mit einer Zeitreise durch Wien. Time Travel ermöglicht eine Zeitreise durch die Geschichte Wiens vom Römerlager Vindobona bis in die Gegenwart. Bei Sisi´s Reise erfahren Besucher*innen hingegen die Highlights und Schicksalsschläge aus Sisi’s Leben und einige pikante Details.

Preis Turm & Time Travel: Erwachsene 27,50 Euro, Kinder (6-14 Jahre) 20,60 Euro.

Preis Turm & Sisi: Erwachsene 21,80 Euro, Kinder (6-14 Jahre) 15,50 Euro.

Preis Turm & Time Travel & Sisi: Erwachsene 37,70 Euro, Kinder (6-14 Jahre) 28,20 Euro.

https://www.donauturm.at/de/ueber-uns/partner/time-travel/

Jetzt Kombiticket sichern!

an der Kassa des Donauturms

sowie bei den Partner*innen

Mehr Infos unter www.donauturm.at

Der Donauturm – 360 Grad Panorama Blick über ganz Wien

Die Aussichtsplattform des Donauturms in 150 Meter Höhe bietet einen 360 Grad Panorama-Blick über ganz Wien: auf das Donaubecken, den Kahlenberg und Cobenzl, den Wienerwald, den Bisamberg sowie in Richtung Hainburg. Bei guten Sichtverhältnissen hat man einen 80 Kilometer weiten Fernblick über das Umland. Interaktive Panorama-Screens geben in acht Sprachen Auskunft über die umliegenden Sehenswürdigkeiten, auch mehrere Photo-Points stehen für Erinnerungsfotos zur Verfügung. Die verglaste Innen-Terrasse ist das ganze Jahr über bei allen Witterungsverhältnissen geöffnet. Wer die Fernsicht länger genießen möchten, kann dies in einem der Lokale auf den oberen Ebenen tun, dem Turmcafe oder dem Turm Restaurant.

Der Donauturm ist von Mittwoch bis Sonntag (inkl. Feiertage) von 10.00 - 24.00 Uhr geöffnet (Letzte Liftfahrt 23.30 Uhr). Tickets: Erwachsene EUR 14, 50; Senior*innen EUR 11; Kinder EUR 9.

