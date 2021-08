Digitalisierung für Vereine - SG Barockstadt setzt auf Wiener Geschäftslösung

Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz aus dem deutschen Osthessen digitalisiert das gesamte Management und vertraut dabei auf die Expertise der Wiener CS nine GmbH.

Wir leben die Erfolge am Spielfeld. Erfolg kann man planen! Sebastian Möller, Manager der SG Barockstadt 1/2

Wir unterstützen Vereine mit einem Tool, das den Aufwand minimiert und Zeit für das Wichtigste lässt - die Leidenschaft. Niko Neskovic, Geschäftsführer der CS nine GmbH 2/2

Wien/Fulda (OTS) - Digitalisierung ist bei Vereinen im Profi-Sport längst kein Fremdwort mehr. Doch auch abseits von Champions League und Co. sind digitale Lösungen zum Management von Vereinen immer beliebter. Ein Fußballverein aus Osthessen, die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, stellt sich nun ebenfalls digital neu auf: Sie bildet die Administration inklusive Mitgliederverwaltung, Vertragsmanagement und Rechnungskontrolle über eine All-In-One Software ab.

„ Wir leben die Erfolge am Spielfeld. Erfolg kann man planen! “, richtet Sebastian Möller, Manager der SG Barockstadt, den Fokus auf den Sport. Seine Leidenschaft lebt er dank der Software MEINVEREINSManagement wieder voll aus und vertraut beim Management auf die digitale Lösung. Mitglieder, Fans und Sponsoren kommunizieren über die Plattform und so werden auch Veranstaltungen und Neuigkeiten publiziert – das findet Anklang bei der Mannschaft, die so noch mehr Unterstützer erreicht.

Niko Neskovic, Gründer der Wiener CS nine GmbH, nimmt bei der Umsetzung der Digitalisierungs-Strategie Rücksicht auf die individuellen Prozesse des Vereins. Neskovic, der über das Sportvereins-Management-Zertifikat der BSO verfügt, erklärt: „ Wir unterstützen Vereine mit einem Tool, das den Aufwand minimiert und Zeit für das Wichtigste lässt - die Leidenschaft. “

Über die SG Barockstadt: Seit 2018 spielen Borussia Fulda und TSV Lehnerz als SG Barockstadt Fulda-Lehnerz e.V. unter einer Flagge. Nun soll das Management digitalisiert werden.

www.sg-barockstadt.de

Über die CS nine GmbH: Bereits seit 10 Jahren unterstützt der Softwarehersteller Unternehmen bei der digitalen Abbildung ihrer Prozesse. Nun wurde der Fokus auch auf Vereine ausgeweitet.

www.meinvereins.management

Rückfragen & Kontakt:

CS nine GmbH

call @ cs.team

+43 800 25 22 08



SG Barockstadt

s.moeller @ sg-barockstadt.de

+49 170 967 18 45