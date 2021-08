BMSGPK: Andrea Zefferer neue Pressesprecherin von BM Mückstein

Wien (OTS) - Andrea Zefferer fungiert ab sofort als Pressesprecherin des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz Dr. Wolfgang Mückstein und ist damit für die Kommunikation des Ministers verantwortlich. Zefferer hat im Juli 2020 als Pressereferentin im Kabinett des BMSGPK unter Rudi Anschober begonnen.

Zuvor war sie vier Jahre lang als stellvertretende Unternehmenssprecherin des WienTourismus sowie in verschiedenen Kommunikationsfunktionen bei den Hilfsorganisationen „Licht für die Welt“ und „Caritas Österreich“ tätig. Zefferer studierte „Journalismus und Unternehmenskommunikation“ an der FH Joanneum in Graz sowie „Corporate Communication“ an der University of West London in London.

Andrea Zefferer sowie ihre Kolleg:innen im Presseteam sind weiterhin unter pressesprecher@sozialministerium.at erreichbar.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Mag. (FH) Andrea Zefferer, MSc

Pressesprecherin

+43 1 711 00-862431

pressesprecher @ sozialministerium.at

www.sozialministerium.at