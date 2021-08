Ritterfest am Taggerhof in Kainbach bei Graz

Ritterschaukampf, Mittelaltermarkt, Gaukler

Ritterfest am Taggerhof in der Steiermark



Am 14. und 15. August 2021 kämpfen nach langer Coronapause wieder

unerschrockene Ritter im Veranstaltungszentrum Taggerhof, 8301

Kainbach bei Graz. An beiden Tagen darf sich das Publikum am

ganztägigen Programm erfreuen - Ritterschaukämpfe, Stelzengeher,

Gaukler, mittelalterliche Livemusik - das Unterhaltuungsprogramm ist

für Groß und Klein breit gefächert. Ebenfalls gibt es für die jungen

Besucher zweimal täglich die Möglichkeit sich vom Vogt zum Ritter

schlagen zu lassen. Für Speiß und Trank sorgen die Garküche, eine

Mäusebäckerei, Taverne, Mokkazelt und vieles mehr. Ein

Mittelaltermarkt bietet Waren aus vergangenen Zeiten.



Marktzeiten: Samstag 11.00 bis 19.00 Uhr und Sonntag 10.00 bis 19.00

Uhr

Wegzoll: Kinder 0 bis 5 Jahre kostenloser Eintritt

Kinder 6 bis 15 Jahre € 6,50

Personen mit Handicap € 9,50

Erwachsene: € 11,50



Die Karten sind an der Tageskassa und auch im Vorverkauf unter

www.mittelalterevent.com erhältlich.



Die Eintrittskarte gilt den ganzen Tag, 3 G Regeln sind einzuhalten



Datum: 14.8.2021, 11:00 - 19:00 Uhr



Ort:

8301 Kainbach bei Graz



Url: https://www.mittelalterevent.com/



Rückfragen & Kontakt:

Andrea Brunner 0676 92 88 762, andrea @ mittelalterevent.com