Toto: Siebenfachjackpot – 45.000 Euro warten

Solo-Zwölfer in der Steiermark

Wien (OTS) - „Bitte warten“ heißt es weiterhin bei Toto, wenn vom Dreizehner die Rede ist. Denn am Wochenende gab es zum siebenten Mal in Folge keinen Dreizehner, und damit geht es in der nächsten Runde um einen Siebenfachjackpot. Im Topf werden dann rund 45.000 Euro liegen.

Wie auch schon in der Runde zuvor, so gab es auch diesmal beim Zwölfer wieder es einen Sologewinn. Ein Steirer war mit einem Normalschein erfolgreich und gewann rund 4.300 Euro. Den Dreizehner verhinderte Osnabrück mit den doch eher überraschenden Heimsieg im deutschen Cup gegen Werder Bremen.

In der Torwette gab es erneut keine fünf richtigen Ergebnisse, und so geht auch hier der Jackpot in eine weitere Runde. Den Jackpot im zweiten Rang knackten zwei Spielteilnehmer. Ein Oberösterreicher und ein Steirer erhalten für vier richtige Ergebnisse jeweils mehr als 700 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 32A ist am Dienstag um 17:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 31B

7fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 39.802,37 – 45.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 4.271,40 19 Elfer zu je EUR 49,90 231 Zehner zu je EUR 8,20 713 5er Bonus zu je EUR 1,10

Der richtige Tipp: 1 1 1 X 1 / 1 X X 1 2 X 1 1 1 1 X X X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 52.437,12 Torwette 2. Rang: 2 zu je EUR 741,70 Torwette 3. Rang: 69 zu je EUR 14,10 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 150.222,74

Torwette-Resultate: +:0 +:+ 2:1 1:1 +:1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at