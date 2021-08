Erfolgsbilanz für „Die Digitale NÖ Lernwerkstatt“ nach erstem Ferienmonat

LR Teschl-Hofmeister: Bereits 19.500 Seitenaufrufe und über 4.300 Nutzerinnen und Nutzer

St. Pölten (OTS/NLK) - Seit 5. Juli steht “Die Digitale NÖ Lernwerkstatt“ Niederösterreichs Familien online zur Verfügung und ermöglicht ihnen einen einfachen, und mit dem NÖ Familienpass kostenfreien, Zugang zu individueller digitaler Lernbegleitung. Ein interaktives Live-Ferien-TV und zahlreiche weiterführende, qualitätsgeprüfte Angebote runden das Programm ab. Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zieht eine Zwischenbilanz mit erfreulichen Ergebnissen: „Seit dem Start der Plattform verzeichnen wir 19.500 Zugriffe auf die Website von über 4.300 Nutzerinnen und Nutzern. Zahlreiche Familien, die Inhaber eines NÖ Familienpasses sind, wurden bereits erfolgreich mit Lehramtsstudierenden vernetzt. Auch die interaktiven Workshops zu wöchentlich wechselnden Themen kommen gut an. Sie machen Spaß, bieten Raum für Fragen und können auch jederzeit nachgeschaut werden.“

Die Digitale NÖ Lernwerkstatt versteht sich als virtuelle Erweiterung zum Angebot der Lernwerkstätten im Rahmen der Ferienbetreuung in Niederösterreichs Gemeinden. Das im vergangenen Schuljahr Gelernte zu festigen, etwaige Wissenslücken zu schließen und sich gut auf das kommende Schuljahr vorbereiten – das soll mit Hilfe der Lernbegleitung durch PH- und Lehramtsstudierende vor Ort und im digitalen Raum vielen Kindern ermöglicht werden. Auf der digitalen Plattform können Familien mit einem NÖ Familienpass die für ihre Kinder passende Lernbegleitung finden und noch bis 31. August bis zu acht Einheiten kostenlos in Anspruch nehmen. Der Fokus der Live-Vorträge und -Workshops im Rahmen des Ferien-TVs liegt in der zweiten Ferienhälfte auf den Themen Deutsch, Englisch und Mathematik. „Die Digitale NÖ Lernwerkstatt bildet ein weiterführendes, leicht zugängliches Angebot zur Lernunterstützung für Schülerinnen und Schüler – und das spielerisch und spannend, ohne sie zu überfordern. Denn vorrangig sollen die Kinder ihre Ferien genießen“, so die Landesrätin abschließend.

Zur Digitalen NÖ Lernwerkstatt: www.noe-lernwerkstatt.digital.

