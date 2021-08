Am Internationalen Tag des Rosé: „Machtwechsel im Rosé-Weingut Strehn"

Das Weingut Strehn aus Deutschkreutz hat österreichischen Rosé in eine neue Liga geführt. Nun übernimmt Pia Strehn die Betriebsführung.

Es gibt bereits viele Pläne und Projekte für die kommende Ernte und den Umbau des Weinguts Pia Strehn 1/2

Rosé ist mein Leben. Als wir 2012 begonnen haben, uns immer mehr auf Rosé zu konzentrieren, wussten wir nicht, ob das gut gehen wird. Rosé war damals eine Nische, man trank lieber Weiß- oder Rotwein oder einen Schaumwein. Aber wir haben es trotzdem gemacht, aus Leidenschaft zum Produkt und aus voller Überzeugung, dass qualitätsvoller Rosé auch hierzulande seine Anhängerschaft finden wird Pia Strehn 2/2

Tobaj (OTS) - Fällt der Name Pia Strehn, denken Weinkennerinnen und -kenner sofort an Rosé. Keine andere Winzerin oder kein anderer Winzer hat sich dem Thema Rosé mehr verschrieben und feiert mehr Erfolge mit ihren Weinen als die sympathische Deutschkreutzerin. „ Rosé ist mein Leben. Als wir 2012 begonnen haben, uns immer mehr auf Rosé zu konzentrieren, wussten wir nicht, ob das gut gehen wird. Rosé war damals eine Nische, man trank lieber Weiß- oder Rotwein oder einen Schaumwein. Aber wir haben es trotzdem gemacht, aus Leidenschaft zum Produkt und aus voller Überzeugung, dass qualitätsvoller Rosé auch hierzulande seine Anhängerschaft finden wird ", sagt die 38-jährige Vollblutwinzerin.

Und die Anhängerschaft wurde schon sehr bald gefunden. Die Rosé-Weine der Strehns haben die Top-Gastronomie genauso erobert wie die Terrassen und Geburtstagsfeiern und genießen fast schon Kultstatus. Sieht man sich die Bewertungen von Pias Weinen an, weiß man warum: sie belegen seit Jahren Top-Plätze.

Kontinuität trotz Führungswechsel

Während Pia das Gesicht nach außen ist, sind im Hintergrund Mutter Monika sowie ihre beiden Brüder Andy und Patrick am Erfolg maßgeblich beteiligt. Am Internationalen Tag des Rosé, der am 14. August begannen wird, zieht sich Monika Strehn in die wohlverdiente Pension zurück. Ab dann ist das Weingut Strehn ein reiner Geschwisterbetrieb mit Pia als Betriebsführerin . „ Es gibt bereits viele Pläne und Projekte für die kommende Ernte und den Umbau des Weinguts ", sagt Pia.

Mindestens drei Rosé-Weine hat das Weingut permanent im Sortiment, darunter den Kultrosé `Der Elefant im Porzellanladen´. Es handelt sich um einen limitierten, unkonventionellen und hochprämierten Ganzjahres-Rosé, der im Barrique ausgebaut wird. Bei der Rosé-Herstellung verlassen die Strehns ganz bewusst die herkömmlichen Pfade, teils sehr radikal. Ein besonderer Meilenstein konnte heuer mit gleich vier Weinen an der Spitze der Vinaria-Rosé-Verkostung erreicht werden.

Vinaria: Top vier der großen Vinaria Rosé Verkostung 2021

Falstaff: Höchstwertung mit 93 Punkten beim Falstaff Weinguide 2021

Meininger Verlag: Bester Rosé Österreichs 2021

Gourmetwelten: Kollektion des Jahres 2021

Vaihinger Löwe: Bester Blaufränkisch international 2021

