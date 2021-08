Weisszementfabrik „Cemix“ in Baschkortostan (Russland) eröffnet

Wien (OTS) - Am 6. August wurde die Weisszementfabrik „Cemix“ der niederösterreichischen „Lasselsberger Group“ unter Teilnahme des Präsidenten der Russischen Föderation Wladimir Putin in der Teilrepublik Baschkortostan eröffnet.

Wladimir Putin nahm an der Einweihungszeremonie teil, die im Verpackungsbetrieb durchgeführt wurde und wandte sich an die geladenen Gäste mit einer Ansprache. Bundeskanzler Sebastian Kurz begrüßte die Anwesenden per Videobotschaft. Die Zeremonie wurde mit dem symbolischen Start des Betriebes abgerundet.

An der Zeremonie nahmen auch der Gründer der „Lasselsberger Group“ Josef Lasselsberger, das Oberhaupt der Teilrepublik Baschkortostan Radij Habirow, Vertreter russischer und österreichischer Geschäftskreise, sowie der Medien teil.



