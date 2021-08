Weibliche Führungsspitze: Schülerunion Österreich wählt Carina Reithmaier zur neuen Bundesobfrau

Gemeinsam mit der Steirerin Sarah Drexler als Bundesgeschäftsführerin stehen ab heute zwei Frauen an der Spitze der größten Schülerorganisation Österreichs.

Feldkirch (OTS) - Beim diesjährigen 49. ordentlichen Bundestag der Schülerunion Österreich wurde die 20-jährige Wienerin Carina Reithmaier mit 89,66% neuen Bundesobfrau gewählt. Die zweite Frau an der Spitze ist die frisch bestellte Bundesgeschäftsführerin, Sarah Drexler, aus der Steiermark.

„Die Stellung und die Bekanntheit der Bundesschülervertretung war noch nie so groß wie seit der Pandemie. Genau diese Chance müssen wir ergreifen, um die Stimmen der Schülerinnen und Schüler noch lauter, als in den vergangenen Jahren, zu vertreten. Durch konstruktive und fordernde Gespräche mit politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern und öffentliche Aktionen wollen wir ganz Österreich darauf aufmerksam machen, dass es jetzt an der Zeit ist, Mut zu zeigen und bildungspolitische Veränderung zu schaffen. Wir wollen nächstes Jahr unter anderem wieder einen Fokus auf unsere längste Forderung legen - Politische Bildung und Medienkunde als eigenständiges Pflichtfach. Wir sehen es als unsere Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler Österreichs zu vertreten und können es kaum erwarten, neue Steine ins Rollen zu bringen und Rollende weiter anzutreiben“, so die frisch gewählte Bundesobfrau, Carina Reithmaier, in ihrer Antrittsrede.

„Die vergangenen zwei Jahre Pandemie waren geprägt von vielen Herausforderungen. Für die Gesellschaft, für die Schülerschaft, aber auch für uns als Verein. Vom einen auf den anderen Tag wurde unsere Arbeit auf den Kopf gestellt, aber ganz nach dem Motto „Krisen machen kreativ“ haben wir wieder einmal gezeigt, wozu wir fähig sind. Wir haben es gemeinsam geschafft, auf die Bedürfnisse der Schülerschaft aufmerksam zu machen und Themen wie Mental Health in den Vordergrund zu rücken. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass eine Sache immer bleibt, und das ist das Gemeinsame - egal was sich uns in den Weg stellt. Gemeinsam können wir alles schaffen und darauf wollen wir uns im nächsten Jahr besinnen. Denn wir haben Großes vor, für Österreichs Schülerinnen und Schüler, und nur gemeinsam können wir Berge versetzen!“, so die neue Bundesgeschäftsführerin Sarah Drexler.

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerinnen- und Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2020/21 22 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek kommt ebenfalls von der Schülerunion.

