CEV Beachvolleyball-EM Wien 2021 live in ORF SPORT + und ORF 1

Täglich von 11. bis 15. August, Auftakt-PK am 10. August

Wien (OTS) - Der Live-Sport im ORF macht keine Pause: Nach Olympia ist vor der Beachvolleyball-EM in Wien. Von 11. bis 15. August 2021wird Wien erneut zum Hotspot der internationalen Beachvolleyball-Szene: Bei den A1 CEV Beachvolleyball-Europameisterschaften Wien 2021 werden die besten Beachvolleyball-Spielerinnen und -Spieler Europas im Herzen Wiens gegeneinander antreten und sich um ein Preisgeld von insgesamt 200.000 Euro matchen. 32 Damen- und Herrenteams kämpfen um die Europameistertitel, neun österreichische Teams sind in der Gruppenphase mit von der Partie. Gespielt wird dabei an zwei Locations – dem Centercourt am Heumarkt und den sogenannten Side Courts auf der Donauinsel.

ORF SPORT + und ORF 1 übertragen von 11. bis 15. August täglich ausführlich live. Die Kommentatoren sind Johannes Hahn, Boris Kastner-Jirka und Bernhard Stöhr. Als Kokommentatorin sorgt Sara Montagnolli für Expertise. Moderatorin ist Karoline Rath-Zobernig.

Auftakt-Pressekonferenz am 10. August live in ORF SPORT +

Bereits am Dienstag, dem 10. August, überträgt ORF SPORT + um 10.00 Uhr die Auftakt-Pressekonferenz zur EM live. Reporter ist Bernhard Stöhr. Bei dieser Pressekonferenz sind neben internationalen Top-Teams auch die österreichischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dabei.

Die Live-Übertragungen in ORF SPORT + und ORF 1:

Dienstag, 10. August, 10.00 Uhr, OSP: Auftakt-Pressekonferenz

Mittwoch, 11. August, 16.55 Uhr, OSP: Tag 1

Donnerstag, 12. August, 11.55 Uhr, OSP: Tag 2

Freitag, 13. August, 12.00 Uhr, ORF 1: Tag 3

Freitag, 13. August, 16.25 Uhr und 22.30 Uhr (live-zeitversetzt), OSP: Tag 3 (ab 16.25 Uhr live in der ORF-TVthek)

Samstag, 14. August, 10.40 Uhr und 20.00 Uhr, OSP: Tag 4

Samstag, 14. August, 16.25 Uhr, ORF 1: Finalspiele Damen (Highlights in OSP: Damen Kleines Finale um 19.00 Uhr, Großes Finale um 22.00 Uhr)

Sonntag, 15. August, 11.55 Uhr, OSP: Tag 5

Sonntag, 15. August, 16.35 Uhr, ORF 1: Finalspiele Herren (Highlights um 20.15 Uhr in OSP)

Die Beachvolleyball-EM auf sport.ORF.at, in der ORF-TVthek und im ORF TELETEXT

Wer sich online über die Beachvolleyball-EM auf dem Laufenden halten will, für den bereiten sport.ORF.at und die ORF-TVthek umfangreiche multimediale Info-Packages vor: Das Angebot reicht von Vorschauen, Spielberichten und Analysen über Live-Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie zahlreichen Video-on-Demands bis zu einem umfassenden Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT bringt im Rahmen seiner Sportberichterstattung Storys und Tabellen über das Turnier.

Die Beachvolleyball-EM 2021 im Hitradio Ö3

Eine sportliche Großveranstaltung im Herzen von Wien mit Publikum! Von 11. bis 15. August wird die Beachvolleyball-EM 2021 über die Bühne gehen. Hitradio Ö3 ist selbstverständlich auch dieses Mal dabei und wird als Radio- und Musikpartner gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern eine große Beachparty feiern. Turnier-Organisator Hannes Jagerhofer ist im Vorfeld (am Montag, dem 9. August) zu Gast in der Ö3-Sendung „Treffpunkt Gästeliste“ und teilt zwei Stunden lang (von 22.00 bis 24.00 Uhr) seine Lieblingsmusik mit der Ö3-Gemeinde – und seine persönlichen Geschichten und Erlebnisse zu den Songs. Ö3-Sportreporter Wolfgang Eichinger meldet sich nächste Woche live vom EM-Centercourt am Heumarkt, berichtet über die sportlichen Highlights und liefert Interviews und Ergebnisse. Und Ö3 schickt am Samstag und Sonntag vier Ö3-Hörer/innen als VIPs zur Beachvolleyball-EM, inklusive zwei Übernachtungen mit Frühstück im offiziellen Hotel der Spieler/innen.

Richtig raten – neues Auto starten!

Wie viele Beachvolleybälle passen in ein ganz bestimmtes Auto? Bis Sonntag, den 15. August, um 9.00 Uhr können Ö3-Hörer/innen ihren Tipp auf der Ö3-Homepage abgeben und sich zum Gewinnspiel anmelden. Am Sonntag werden die Bälle bei der Beachvolleyball-EM in der Wiener Innenstadt live am Centercourt ausgezählt. Wer richtig getippt hat, sollte am darauffolgenden Montag (16. August) den Ö3-Wecker aufdrehen. Aus allen richtigen Tipps wird per Zufallsgenerator ein Name gezogen. Wer sich rechtzeitig im Ö3-Studio – telefonisch unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/600 600 – meldet, gewinnt ein neues Auto.

