ORF-III-„Day of Rock“ zu Mariä Himmelfahrt: Konzerte von Rolling Stones bis Grönemeyer, dreiteiliger ABBA-Schwerpunkt zum Finale

Am 15. August ab 11.05 Uhr

Wien (OTS) - Es wird laut! Traditionell zu Mariä Himmelfahrt, heuer am Sonntag, dem 15. August 2021, ruft ORF III den „Day of Rock“ aus und bietet mit internationalen Konzerthöhepunkten den ganzen Tag lang Festivalstimmung auf höchstem Niveau. In diesem Jahr steht der „Rock‘n‘Roll Summer“ mit den schönsten Open-Air-Events rund um den Globus im Mittelpunkt. Mit dabei: Kultkonzerte von The Rolling Stones, Herbert Grönemeyer, David Gilmour, Dire Straits, Tina Turner u. v. m. Im Hauptabend gibt es Flowerpower-Stimmung mit einer der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte: ABBA. Den Auftakt macht „ABBA – Der Film“, gefolgt von „ABBA Forever“ und „ABBA in concert“.

Der „Day of Rock“ im Überblick:

11.05 Uhr: Mensch. Herbert.

Herbert Grönemeyer zählt auch mit seinen mittlerweile 65 Jahren zu den herausragendsten Stars der deutschen Musikszene. Das Porträt würdigt das Schaffen des Ausnahmetalents und präsentiert die Höhepunkte seiner Karriere.

12.00 Uhr: Herbert Grönemeyer: Schiffsverkehr – Red Bull Arena Leipzig

Im Rahmen dieses Open-Air-Konzerts in der Leipziger Red Bull Arena im Juni 2011 präsentierte Herbert Grönemeyer seine damals neuesten Songs und größten Hits.

13.30 Uhr: Pink Floyds David Gilmour: Live At Pompeii

Im Juli 2016 gab Gitarrenvirtuose David Gilmour zwei umjubelte Konzerte im Amphitheater von Pompeji am Fuße des Vesuvs, 45 Jahre nach den Dreharbeiten zum Pink-Floyd-Film „Live at Pompeii“. Es war das erste Mal seit dem Ausbruch des Vulkans im Jahr 79. nach Christus, dass dort ein Konzert mit Publikum stattfand.

14.30 Uhr: The Who – Live in Hyde Park

Die Rocker betraten am 26. Juni 2015 zum letzten Mal die berühmte Great Oak Stage im Londoner Hyde Park. ORF III nimmt sein Publikum mit auf eine Reise durch 50 Jahre Bandgeschichte und präsentiert einige der größten Hits der vergangenen fünf Jahrzehnte inklusive „Who's Next“, „Tommy“ oder „My Generation“.

15.35 Uhr: Tina Turner – Live in Barcelona

Hits, Hits, Hits! Tina Turner befand sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, als sie im Rahmen ihrer „Foreign Affair“-Welttournee im Jahr 1990 im Olympiastadion von Barcelona eine Show der Extraklasse spielte. Unterstützt von ihrer kompletten Band, Tänzerinnen und Background-Sängerinnen sowie einem gigantischen Feuerwerk, begeisterte der Star mehr als 70.000 Fans.

16.50 Uhr: Dire Straits – On the Night

Als die englische Formation um Sänger und Gitarrist Mark Knopfler die musikalische Weltbühne betrat, etablierte sich ziemlich schnell ein großer Fankreis um diese vollkommen neu klingende, perlig-swingende Gitarre, die das Markenzeichen der Dire Straits werden sollte. Das Konzert wurde 1992 in Rotterdam aufgezeichnet.

17.55 Uhr: The Rolling Stones – Sweet Summer Sun

Die historische, triumphale Rückkehr der Rolling Stones in den Londoner Hyde Park 2013 war ohne Zweifel ein spektakuläres Ereignis. Mehr als 100.000 Fans füllten das Konzertareal und sahen, wie Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts und Ronnie Wood das taten, was sie am besten können: Die Stones lieferten eine erstklassige Show voller Hits ab und begeisterten damit Fans wie Kritiker gleichermaßen.

19.10 Uhr: Queen – Rock Montreal

Der Film dokumentiert die letzten beiden „Queen“-Konzerte in Vierer-Besetzung – ohne zusätzlichen Keyboarder wie bei späteren Auftritten. Zum ersten Mal spielte die Gruppe dabei ihre kurz zuvor erschienene Single „Under Pressure“, die zu jener Zeit gerade die Spitze der britischen Charts belegte.

20.15 Uhr: ABBA – Der Film

Während die schwedische Popband ABBA (dargestellt von den Bandmitgliedern selbst) durch ganz Australien tourt, wird Reporter Ashley Wallace (Robert Hughes) von seinem Redaktionschef beauftragt, der Gruppe das ultimative Interview zu entlocken. Es folgt eine turbulente Verfolgungsjagd über den halben Kontinent, geschickt verknüpft mit umjubelten Konzertauftritten (1977).

21.55 Uhr: ABBA Forever

Der 2019 entstandene Dokumentarfilm von Chris Hunt erzählt die Geschichte der ABBA-Mitglieder – von ihrer ersten Begegnung bis heute. Neben den Songs und Interviews mit Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid kommen auch Fans und Wegbegleiter zu Wort.

22.45 Uhr: ABBA in concert

ORF III zeigt zum Abschluss des „Day of Rock“ ABBAs legendären Auftritt in der Londoner Wembley Arena im Rahmen ihrer Welttournee 1979.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at