SPÖ trauert um Günther Kräuter: „Großer Sozialdemokrat, der sich immer für die Anliegen der Menschen eingesetzt hat“

SPÖ-Vorsitzende Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Deutsch: „Mit dem Ableben von Günther Kräuter verlieren wir wichtigen Mitkämpfer für soziale Gerechtigkeit“

Wien (OTS/SK) - Die Sozialdemokratie trauert um den ehemaligen Nationalratsabgeordneten, Bundesgeschäftsführer und Volksanwalt Dr. Günther Kräuter, der heute, Samstag, verstorben ist. „Mit Günther Kräuter verlieren wir einen aufrechten und engagierten Sozialdemokraten und einen wichtigen Mitkämpfer für soziale Gerechtigkeit“, betonte SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner. Auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ist tief betroffen über den Tod von Günther Kräuter: „Günther Kräuter war ein großer Sozialdemokrat, der sich in all seinen Funktionen immer für die Anliegen der Menschen eingesetzt hat. Günther Kräuter war ein Sozialdemokrat mit Sachverstand, Herz und Hirn, der für die Sozialdemokratie und die Menschen in unserem Land unschätzbar Wichtiges geleistet hat“, so Deutsch in Würdigung des politischen Wirkens von Günther Kräuter. „Günther Kräuter hat sich zeit seines Lebens für die sozialdemokratische Idee und die sozialdemokratischen Werte stark gemacht. Als langjähriger Nationalratsabgeordneter und Bundesgeschäftsführer hat er mit konsequenter Arbeit und unermüdlichem Einsatz viel Positives für Österreich und die Sozialdemokratie erreicht. Günther Kräuter war Volksanwalt mit Leib und Seele und hat mit enormer Sachkompetenz und viel Menschlichkeit die Bedeutung der Volksanwaltschaft weiter gestärkt und unzähligen Menschen geholfen. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden den Angehörigen, Freund*innen und Wegbegleiter*innen von Günther Kräuter“, so Rendi-Wagner und Deutsch heute, Samstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/bj

