#dif21: Sommer, Sonne und viel Musik: Keep on rolling!

Ab in die zweite Sommertour-Woche mit dem knallbunten #dif21 Tourbus in Wien. Hier zu den Acts.

Wien (OTS/SPW) - Wien, 06. August 2021. Den knallbunten #dif21 Tourbus schon in Wien entdeckt? Vergangenen Montag war der große Auftakt der #dif21 Sommertour. Seitdem hat der #dif21 Tourbus bereits aufregende Tage mit tollen Stopps absolviert. Der erste von 120 Acts, der die coolste Bühne des Sommers rockte, war PAENDA. DIF-Bühnenluft geschnuppert haben diese Woche außerdem Q feat. Eric Papilaya, Anger, LIBERTY_C. und ATZUR. Sie alle haben die Wiener*innen u. a. am Siebenbrunnenmarkt (1050), im Türkenschanzpark (1180), am Wallensteinplatz (1200) und am Yppenplatz (1160) mit Live-Musik begeistert.

„Ich habe mich riesig gefreut, als erster Act die #dif21 Sommertour eröffnen zu dürfen! Der Tourbus bietet eine echt besondere Bühne und die Locations, die besucht werden, erlebt man in diesem Kontext sonst nie. Es war ein super Erlebnis, bei dem Tourtag so viele unterschiedliche Menschen zu treffen. Und ich wünsche allen anderen Acts, die diese Möglichkeit noch bekommen, und allen Wiener*innen ganz viel Spaß bei der Sommertour – vorbeikommen zahlt sich definitiv aus!“, so PAENDA.

Der #dif21 Tourbus sorgt auch in den kommenden Tagen sowie in Woche 2 für eine musikalische Erfrischung in unterschiedlichen Wiener Bezirken:

06. August 2021: Eichhorn und Bande ab 15:00 Uhr am Bahnhof Hütteldorf (1140) und ab 16:30 Uhr am Meidlinger Markt (1120) & Kronehit DJ Daniel Merano ab 19:45 Uhr & Anna Ullrich powered by Kronehit ab 20:30 Uhr am CopaBeach (1220)

07. August 2021: 88.6 Rot-Weiß-Rot-Special: Cadû ab 18:30 Uhr & Cil City ab 19:45 Uhr & Roman Gregory & Band ab 21:00 Uhr auf der Donauinsel bei der Reichsbrücke (1220)

11. August 2021: Pavel ab 14:00 Uhr Am Schöpfwerk (1120) und ab 15:00 Uhr am Meidlinger Platzl (1120) & Live Spirits – Ballwein & Gabauer ab 18:00 Uhr am Maurer Hauptplatz (1230) und ab 19:30 Uhr am Naschmarkt (1060)

12. August 2021: Die Mayerin ab 14:30 Uhr im Währinger Park (1180) und ab 16:00 Uhr im Arenbergpark (1030) & Falceas – A Tribute to Falco ab 18:30 Uhr am Wiener Zentralfriedhof vor der Friedhofskirche (1110)

13. August 2021: Einfach Flo ab 14:30 Uhr im Stadtpark (1010) und ab 16:00 Uhr am Südtiroler Platz (1040) & Russian Gentlemen Club ab 19:00 Uhr in der Ottakringer Brauerei (1160) und ab 20:30 Uhr am Columbusplatz (1100)

Alle weiteren Tourstopps inkl. Locations gibt es online unter www.donauinselfest.at/Sommertour einzusehen.

Sämtliche Maßnahmen und Regeln zum Schutz der Gesundheit bei der #dif21 Sommertour sind online unter www.donauinselfest.at/FAQ-Sommertour nachzulesen.



#dif21 Sommertour: Impfen ohne Voranmeldung!

Bei allen Samstag-Specials der #dif21 Sommertour und ab 11. August auch bei den Mittwochs-Tourstopps wird geschultes Gesundheitspersonal Impfungen gegen COVID-19 anbieten. Das Angebot steht für alle zur Verfügung, die sich ohne Voranmeldung impfen lassen wollen – einfach, schnell und selbstverständlich kostenfrei. Lediglich die E-Card gilt es nicht zu vergessen.

#dif21 Tourbike: Spaß für Groß und Klein garantiert

Auch das #dif21 Tourbike der Wiener Kinderfreunde radelt seit Montag wieder mittwochs, freitags und samstags vollgepackt mit Spielen und Mitmachstationen durch alle Wiener Gemeindebezirke. Spaß und Abwechslung selbst an heißen Sommertagen ist hier für die ganze Familie vorprogrammiert. Heute hält das #dif21 Tourbike ab 14:00 Uhr beim Motorikpark im Helmut Zilk Park (1100) und morgen ab 10:00 Uhr beim Wasserspielplatz auf der Donauinsel (1220).

Heuer erstmals neu und #wieniezuvor gibt es im Rahmen der #dif21 Kidstour jeden Sonntagvormittag eine große Kindershow mit Robert Steiner, den Helfern Wiens und den Wiener Kinderfreunden rund um den #dif21 Tourbus. Diese Woche, am 08. August 2021, ab 10:00 Uhr im Alois-Drasche-Park (1040).

Alle Stopps der #dif21 Kidstour gibt es unter www.kinderfreunde.at/news/wien/donauinselfest-tourbike-spiel-und-spass-in-den-bezirken.

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 38 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die fünf Presenting Partner des Donauinselfests 2021 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Österreichische Lotterien, Wien Holding und Wiener Städtische Versicherung

