Hello bank!: Bereits mehr als 1 Million Wertpapier-Transaktionen seit Jahresbeginn

Hello bank! bestätigt Marktführerschaft im Online Brokerage und freut sich über 35 % Frauen bei Depoteröffnungen im Neukunden-Segment.

Salzburg (OTS) - Immer mehr Menschen erkennen, dass sie ihre finanzielle Zukunft selber in die Hand nehmen müssen und werden zu Wertpapier-Anlegern. Die Kunden der Hello bank! haben seit Beginn des Jahres die Rekordzahl von mehr als einer Million Transaktionen an den Börsen durchgeführt. Auch die Depoteröffnungen zeigen eine erfreuliche Entwicklung: Mehr junge Menschen und Frauen werden zu Anlegern. Mit dem Kauf durch die BAWAG Group werden Hello bank! und easybank ihre Stärken bündeln und das hochwertige Service-Angebot für ein breites Kundenspektrum weiter auszubauen.

„Wir haben bereits die Rekordmarke von einer Million Trades seit Beginn dieses Jahres überschritten. Viele Menschen haben seit dem vergangenen Jahr verstärkt ein Bewusstsein dafür entwickelt, wie wichtig es ist, sich mit ihrer finanziellen Zukunft zu befassen und steigen jetzt in den Wertpapierhandel ein“, freut sich Robert Ulm, CEO der Hello bank!.

Private Investoren werden jünger und Frauen holen deutlich auf

Neben den Handelsbewegungen haben sich auch Depot-Neueröffnungen bei der Hello bank! sehr positiv entwickelt. Immer mehr junge Menschen nutzen das digitale Angebot und investieren in Wertpapiere, im Durchschnitt sinkt das Kundenalter. „Besonders erfreulich ist, dass immer mehr Frauen die Börsen für ihre finanzielle Unabhängigkeit entdecken, denn sie sind von Themen wie Pensionslücke bzw. Teilzeit-Falle besonders betroffen“, so Robert Ulm. Mittlerweile ist ein Viertel aller Kundendepots der Hello bank! in weiblicher Hand, bei den Neukunden im Wertpapierdepot-Bereich haben die Frauen sogar einen Anteil von bereits 35 Prozent.



Kauf der Hello bank! durch die BAWAG Group

„Unser unabhängiges Produktportfolio, günstige Konditionen, der kontinuierliche Ausbau unserer digitalen Angebote und Dienstleistungen – und vor allem die hohe Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden – machen uns zum Marktführer im Online Brokerage in Österreich. Das alles sind Alleinstellungsmerkmale, auf die wir sehr stolz sind“, erklärt Robert Ulm. „Unser Ziel ist es, als Österreichs führender Online Broker gemeinsam noch stärker zu werden.“

Die BAWAG Group baut ihr Wertpapier-Angebot unter der Marke easybank weiter aus. Aus diesem Grund bündeln Hello bank! und easybank ihre Stärken, um ein digitales Produktportfolio auf höchstem Niveau anzubieten. Nach der verlautbarten Unterzeichnung des Kaufvertrages (Signing) erfolgt nunmehr die behördliche Prüfung. Die Wirksamkeit des Unternehmenskaufs (Closing) wird im vierten Quartal 2021 bzw. ersten Quartal 2022 erwartet. Bis zum Closing sind Hello bank! und easybank weiterhin rechtlich voneinander unabhängig. Für die jeweiligen Kunden ändert sich bis auf Weiteres nichts.

Die Kombination von Hello bank! und easybank schafft ein führendes Brokerage Angebot, von dem die Kunden künftig durch ein noch attraktiveres Angebot und eine breitere Produktpalette profitieren können. Die Bündelung der Stärken ermöglicht es, die Expertise und das Angebot des Marktführers im Online Brokerage in die BAWAG Group einzubringen und somit das qualitativ hochwertige Service-Angebot für ein breites Kundenspektrum weiter auszubauen. Das umfassende Wissensangebot der Hello bank! Akademie wird auch weiterhin zur Verfügung stehen, mit dem Ziel, Menschen zu befähigen, zu jeder Zeit die persönlich richtigen Anlageentscheidungen treffen zu können.



Börsenwissen: Schon rund 14.000 Teilnehmer in der Hello bank! Akademie

„Vor allem jüngere Menschen entdecken die Börsen für sich. In einem Umfeld von Null- oder Negativzinsen sind Aktien oder börsengehandelte Fonds (ETFs) eine sinnvolle Investition in die finanzielle Zukunft. Und dabei hilft es, das Börsengeschehen zu verstehen. Dafür bietet die Hello bank! das größte Angebot an kostenlosem Börsenwissen für alle Interessierten“, erklärt Robert Ulm das Konzept der Hello bank! Akademie. „Seit Jänner des vergangenen Jahres haben bereits rund 14.000 Menschen das kostenlose Wissensangebot der Hello bank! Akademie in Anspruch genommen.“ Der Börsen-Führerschein, mit mehr als 100 nützlichen Online-Lektionen, ist das neueste Lernangebot des Online Brokers.



50 % Steigerung bei Wertpapier-Sparplänen

Der Grundgedanke des Sparens hat mehr denn je Gültigkeit. Aber das klassische Sparbuch – nach wie vor die beliebteste Sparform von Herrn und Frau Österreicher – deckt nicht einmal die Inflationsrate ab und bedeutet somit einen realen Wertverlust. Wertpapier-Sparpläne, in die regelmäßig eingezahlt wird, sind eine zeitgemäße Form der langfristigen Vorsorge. Die Hello bank! bietet mit mehr als 1.300 Wertpapier-Sparplänen – davon mehr als 1.000 Fonds, rund 200 ETFs (Exchange Traded Funds, börsengehandelte Fonds) und rund 70 ansparfähige Aktien – das flexibelste Sparplan-Angebot in Österreich. Kunden können ihre Sparpläne online eröffnen und die Sparraten ab 50 Euro pro Monat bei Bedarf ganz flexibel anpassen.

Wertpapier-Sparpläne liegen voll im Trend: „Wir sehen bei den Sparplänen insgesamt eine Steigerung von 50 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020, wobei sich die ETFs als beliebteste Sparplanform sowohl nach Anzahl als auch Investitionsvolumen verdoppelt haben“, berichtet Robert Ulm. Durch die digitale Verfügbarkeit der Sparpläne können Anleger ihr Vermögen zu jeder Zeit und an jedem Ort im Blick behalten. „Nicht nur bei Einsteigern sind Sparpläne mit ETFs oder Fonds die beliebtesten Produkte zum langfristigen Vermögensaufbau. Sie sind unkompliziert und bieten vielfältige Branchen- bzw. Themenschwerpunkte, wie zum Beispiel Investments in Nachhaltigkeit“, erläutert Robert Ulm.



ÜBER DIE HELLO BANK!

Die Hello bank! ist seit mehr als 25 Jahren Pionier und Marktführer im Online Brokerage in Österreich. Sie unterstützt ihre Kunden dabei, ihre finanzielle Unabhängigkeit selber in die Hand zu nehmen. In Österreich betreut die Hello bank! rund 80.000 Kunden. Per Ende 2020 wurden mehr als 1,8 Millionen Wertpapier-Transaktionen abgewickelt.

Die Hello bank! bietet das größte, unabhängige Produktangebot im Anlage- und Trading-Segment. Innovative Trading-Plattformen und digitale Tools, verbunden mit vorteilhaften Konditionen und Aktionen, ermöglichen eine orts- und zeitunabhängige Abwicklung der Finanzgeschäfte, um Chancen an den Finanzmärkten zeitnah nutzen zu können. Für ihr Kundenservice wurde die Hello bank! in 2020 und 2021 als „Branchen-Champion“ (ÖGVS Gesellschaft für Verbraucherstudien) mit dem 1. Platz in der Kundenzufriedenheit unter den Online-Brokern ausgezeichnet. Bereits zum zweiten Mal in Folge hat Forbes die Hello bank! unter den „World’s Best Banks“ gelistet. Im Jahr 2021 wurde der Hello bank! das Gütesiegel für „hervorragende Kundenorientierung“ vom Finanz-Marketing Verband (FMVÖ) verliehen.

Ein besonderes Anliegen der Hello bank! ist es, Finanz- und Börsenfachwissen zu vermitteln. Die Hello bank! Akademie bietet dafür ein breites und kostenloses Online-Bildungsangebot – u.a. den Hello Börsen-Führerschein mit rund 100 Lernmodulen – mit dem Ziel, Menschen zu befähigen, zu jeder Zeit die persönlich richtigen Anlageentscheidungen treffen zu können. Das neueste Lernangebot ist der Hello Börsen-Führerschein mit mehr als 100 Online-Lektionen.

Rückfragen & Kontakt:

Doris Ladewig

Corporate Communications | Unternehmenssprecherin Hello bank!

BNP Paribas S.A. Niederlassung Österreich

Oberndorfer Straße 35, 5020 Salzburg

Mobil +43 664 831 69 95

presse @ hellobank.at