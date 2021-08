75 Jahre sowjetische Kriegsgrabstätte am Wiener Zentralfriedhof

Wien (OTS) - Auf den 10. August 2021 fällt der 75. Jahrestag der Eröffnung der sowjetischen Kriegsgrabstätte am Wiener Zentralfriedhof - einer der größten in Österreich. Hier sind mehr als 2.600 Rotarmisten, die für die Befreiung Österreichs gekämpft haben, begraben. Aus diesem Anlass organisiert die Botschaft Russlands an diesem Tag um 10 Uhr eine Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung. Als Ehrengäste werden Vertreter der Bundesregierung und des Landtages Wiens, gesellschaftlicher Organisationen und des diplomatischen Korps erwartet.

Wir möchten die Einhaltung der internationalen Verpflichtungen in Fragen der Aufrechterhaltung des gehörigen Zustandes von sowjetischen Kriegsgräbern in der Republik seitens der österreichischen Partner hervorheben: umfangreiche Sanierungsarbeiten an der sowjetischen Kriegsgrabanlage am Wiener Zentralhof wurden Anfang August 2021 abgeschlossen.

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle der Botschaft der Russischen

Föderation in der Republik Österreich



Tel. +43(1) 712-12-29

E-Mail: media.austria @ mid.ru