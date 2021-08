NOUS Digital übernimmt Berliner Audioguide- und Contentgestalter Antenna Audio

Immersive Museumserlebnisse fortan weltweit als Rundumservice

Wien (OTS) - Mit 1. August 2021 hat die Wiener Agentur NOUS Digital den Betrieb des Berliner Unternehmens Antenna Audio übernommen und wird diesen unter dem Namen NOUS Audio fortführen. Sitz der neuen Gesellschaft bleibt Berlin, sämtliche Mitarbeiter*innen werden übernommen.

Mit der neuen Tochterfirma bietet NOUS Digital immersive Museumserlebnisse – von den Inhalten über die Software bis zum 3-D-Audiosystem – fortan weltweit als Rundumservice an. In der Verbindung der beiden Unternehmen vereinen sich auch zwei komplementäre Kompetenzen: Liegt der Schwerpunkt von NOUS Digital in den Bereichen App Development, Mobile Guides und digitale Transformation, ist das Berliner Team für seine hochklassigen Inhalte, kreativen Konzepte und innovativen Produktionen in allen Sprachen der Welt bekannt. NOUS Digital und Antenna Audio blicken bereits auf erfolgreiche gemeinsame Projekte zurück, ein weiteres war mit dem neuen 3-D-Audiosystem NOUS Sonic bereits in Planung. Letzteres wird nun unter gemeinsamen Namen vorangetrieben:

„ 2017 haben wir uns für das erste Universalmuseum der arabischen Welt, den Louvre Abu Dhabi, zusammengetan: NOUS Digital entwickelte die App, von Antenna Audio kamen die Inhalte. Als wir 2019 die Produktion für das Jüdische Museum Berlin in gleicher Konstellation begannen, waren wir schon fast ein eingespieltes Team – von jetzt an sind wir ein Paar. “

Infolge der Covid-19-Pandemie und entsprechend geschlossener Kultureinrichtungen musste die Holdinggesellschaft Antenna Audio mit Sitz in London ihren Betrieb einstellen. Die Berliner Antenna Audio sah sich in der Folge ebenfalls gezwungen, einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu stellen. Im Rahmen eines strukturierten Prozesses der Investor*innenansprache setzte sich NOUS Digital als präferierte Käuferin durch.

